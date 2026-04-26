Ένας αστυνομικός σκοτώθηκε και ένας δεύτερος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από πυροβολισμούς μέσα στο Endeavor Health Swedish Hospital στο Σικάγο.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, οι δύο αστυνομικοί συνόδευαν ύποπτο που τελούσε υπό κράτηση και είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο για ιατρική εξέταση. Παρά το γεγονός ότι ο άνδρας είχε ελεγχθεί κατά την είσοδό του και βρισκόταν συνεχώς υπό επιτήρηση, κατάφερε υπό αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, να έχει επάνω του όπλο και να ανοίξει πυρ εναντίον τους μέσα στο νοσοκομείο.

UPDATE: Suspect in custody after shooting 2 police officers during prisoner transport at Swedish Hospital in Chicago, Illinois. – WGN-TV pic.twitter.com/DXnLwlC2bd — AZ Intel (@AZ_Intel_) April 25, 2026

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν περίπου στις 10:50 το πρωί του Σαββάτου 25/4, με αποτέλεσμα ο 38χρονος αστυνομικός, να χάσει τη ζωή του, ενώ ο δεύτερος, 57 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο δράστης διέφυγε προσωρινά από το νοσοκομείο μετά την επίθεση, προκαλώντας συναγερμό και ευρείας κλίμακας επιχείρηση αναζήτησης στη γύρω περιοχή, πριν τελικά συλληφθεί από τις αρχές. Το νοσοκομείο αποκλείστηκε ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ ασθενών ή προσωπικού.

Ορισμένα μέσα αναφέρουν ότι ο ύποπτος συνδεόταν με υπόθεση ληστείας και ότι, κατά τη διαφυγή του, καταγράφηκε από κάμερες να τρέχει σχεδόν γυμνός, με ιατρικά επιθέματα ακόμη στο σώμα του.