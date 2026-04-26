Έξι επιβάτες τραυματίστηκαν όταν πτήση της Swiss Air από το Δελχί στη Ζυρίχη εκκενώθηκε στον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης του Διεθνούς Αεροδρομίου Γκάντι όταν ένας από τους κινητήρες του αεροσκάφους έπιασε φωτιά.

Ειδικότερα, Airbus A330-300 της Swiss Air που εκτελούσε πτήση Δελχί – Ζυρίχη, υπέστη βλάβη στον κινητήρα κατά την απογείωσή του. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε ακύρωση απογείωσης.

Οι διαδικασίες εκκένωσης αναπτύχθηκαν άμεσα και το αεροσκάφος εκκενώθηκε στον διάδρομο προσγείωσης ως προληπτικό μέτρο.

Δείτε βίντεο από την προσπάθεια κατάσβεσης των πυροσβεστών

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Airbus A330-300 #Swiss Air #βίντεο #Δελχί #επιχείρηση κατάσβεσης #Ζυρίχη #Ινδία #τραυματισμός επιβατών #φλεγόμενος κινητήρας