Έξι επιβάτες τραυματίστηκαν όταν πτήση της Swiss Air από το Δελχί στη Ζυρίχη εκκενώθηκε στον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης του Διεθνούς Αεροδρομίου Γκάντι όταν ένας από τους κινητήρες του αεροσκάφους έπιασε φωτιά.

Ειδικότερα, Airbus A330-300 της Swiss Air που εκτελούσε πτήση Δελχί – Ζυρίχη, υπέστη βλάβη στον κινητήρα κατά την απογείωσή του. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε ακύρωση απογείωσης.

🔴 Un Airbus A330-300 de Swiss, opérant un vol entre Delhi & Zurich, a subi une panne du moteur numéro 1 pendant son décollage. L’avion a effectué un arrêt décollage. Les toboggans d’évacuation ont été déployés, et l’avion a été évacué sur la piste par mesure de précaution. pic.twitter.com/Ds7807K4V9 — air plus news (@airplusnews) April 26, 2026

Οι διαδικασίες εκκένωσης αναπτύχθηκαν άμεσα και το αεροσκάφος εκκενώθηκε στον διάδρομο προσγείωσης ως προληπτικό μέτρο.

