Σε μια εκδήλωση που παραδοσιακά συμβολίζει τη «γιορτή της δημοσιογραφίας» στις ΗΠΑ, το φετινό δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο 25/4, μετατράπηκε σε ένα χαοτικό σκηνικό τρόμου.

Λίγο πριν τις 20:40 τοπική ώρα, ο ένοπλος άνδρας που ταυτοποιήθηκε ως Κόουλ Άλεν, επιχείρησε να διασπάσει τον αυστηρό έλεγχο ασφαλείας έξω από την αίθουσα του ξενοδοχείου Χίλτον στην Ουάσινγκτον ανοίγοντας πυρ.

Μέσα σε δευτερόλεπτα, η αίθουσα των περίπου 2.600 προσκεκλημένων πολιτικών, δημοσιογράφων και διπλωματών, μετατράπηκε σε μια χαοτική «αρένα» με ανθρώπους να κρύβονται κάτω από τα τραπέζια και ένοπλους πράκτορες να καταλαμβάνουν μέσα σε δευτερόλεπτα διάφορα σημεία.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν καλεσμένους να πέφτουν στο πάτωμα, φωνές και πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας να δίνουν εντολές εκκένωσης, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος απομακρύνθηκε άμεσα από την αίθουσα μαζί με κορυφαίους αξιωματούχους.

Η εκκένωση ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, ωστόσο ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι πρώτος φυγαδεύτηκε ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς, σε μια κίνηση που δημιουργεί ερωτηματικά, καθώς οι Αμερικανοί πράκτορες σύμφωνα με το πρωτόκολλο, προστατεύουν πρώτα από όλους τον Αμερικανό Πρόεδρο.

Διαβάστε και εδώ ανάρτηση για την αποτυχημένη φυγάδευση του Αμερικανού προέδρου

Ο δράστης και η επίθεση

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο δράστης που ταυτοποιήθηκε ως Cole Thomas Allen, 31 ετών από την Καλιφόρνια, ήταν βαριά οπλισμένος, φέροντας τόσο πυροβόλα όπλα, όσο και μαχαίρια. Επιχείρησε να περάσει το σημείο ελέγχου και άνοιξε πυρ, με μάρτυρες να κάνουν λόγο για πολλαπλούς πυροβολισμούς πριν ακινητοποιηθεί.

Ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας τραυματίστηκε, ωστόσο σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του. Ο δράστης συνελήφθη επί τόπου και νοσηλεύεται, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τα κίνητρα, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε αντικυβερνητική στάση.

Στόχος ο Τραμπ;

Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για ενέργεια «εν δυνάμει δολοφόνου», αφήνοντας σαφείς αιχμές ότι ενδέχεται να επρόκειτο για απόπειρα επίθεσης εναντίον του ή άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων.

«Δεν είναι η πρώτη φορά τα τελευταία δύο χρόνια που η Δημοκρατία μας δέχεται επίθεση», δήλωσε, καλώντας τους Αμερικανούς να επιστρέψουν στην ειρηνική επίλυση των διαφορών.

Η ταχύτητα της αντίδρασης των Αρχών και η άμεση απομάκρυνση της πολιτικής ηγεσίας υπογραμμίζουν ότι το περιστατικό αντιμετωπίστηκε ως απειλή εθνικής ασφάλειας υψηλού επιπέδου.

Έρικα Κέρκ: «Θέλω απλά να πάω σπίτι μου»

Ανάμεσα στις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της βραδιάς ήταν η αντίδραση της Έρικα Κέρκ, η οποία εθεάθη να κλαίει πανικοβλημένη, καθώς πράκτορες την απομάκρυναν από τον χώρο.

«Θέλω απλώς να πάω σπίτι μου», ακούγεται να λέει στο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Έρικα Κέρκ είναι η χήρα του ακροδεξιού infuencer Τσάρλι Κέρκ ο οποίος είχε δολοφονηθεί το 2025, γεγονός που δίνει μια ακόμη πιο βαριά συμβολική διάσταση στην παρουσία της στο δείπνο. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες η ίδια είχε δεχθεί απειλές και το προηγούμενο διάστημα, κάτι που είχε επιβεβαιώσει δημόσια ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς.

Η στιγμή του πανικού

Δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στην αίθουσα περιγράφουν σκηνές που «έμοιαζαν με Χόλυγουντ».

Η δημοσιογράφος Ολίβια Ρινάλντι ανέφερε ότι άκουσε «δυνατούς κρότους δίπλα στο τραπέζι της», πριν ξεκινήσει η προσπάθεια εκκένωσης, με την ίδια να κρύβεται κάτω από το τραπέζι, με εμφανή τον φόβο να έχει αποτυπωθεί στο πρόσωπό της.

Παρά την αρχική σκέψη να συνεχιστεί το πρόγραμμα, η εκδήλωση διακόπηκε οριστικά λίγο μετά τις 21:00.

Διεθνείς αντιδράσεις και πολιτικό μήνυμα

Η επίθεση προκάλεσε άμεση διεθνή κινητοποίηση. Ηγέτες από όλο τον κόσμο καταδίκασαν το περιστατικό, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη κλιμάκωση της πολιτικής βίας.

Στην Ευρώπη, αξιωματούχοι μίλησαν για «σοβαρό πλήγμα» σε μια εκδήλωση με έντονο συμβολισμό για την ελευθερία του Τύπου, ενώ δηλώσεις στήριξης προς τις ΗΠΑ καταγράφηκαν από δεκάδες χώρες.

Πώς ένας ένοπλος έφτασε ως εκεί;

Το περιστατικό αφήνει πίσω του ένα κρίσιμο ερώτημα: πώς ένας ένοπλος κατάφερε να φτάσει τόσο κοντά σε ένα από τα πιο αυστηρά φυλασσόμενα γεγονότα των ΗΠΑ;

Μία ημέρα μετά, εύλογα έχουν δημιουργηθεί ερωτήματα για την επιχειρησιακή επάρκεια των μέτρων ασφαλείας και ταυτόχρονα την ευρύτερη αύξηση της πολιτικής βίας.

Σε μια περίοδο βαθιάς πολιτικής πόλωσης στις ΗΠΑ, το περιστατικό αυτό ξεφεύγει από τα όρια ενός «αστυνομικού συμβάντος».

Λειτουργεί ως προειδοποίηση: όταν ο δημόσιος λόγος οξύνεται επικίνδυνα, η βία δεν αργεί να ακολουθήσει.