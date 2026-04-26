Η Έφη Θώδη “σήκωσε το γάντι” και απάντησε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» για τον Σταμάτη Φασουλή και την Εύη Δρούτσα αμέσως μετά το live του J2US. Η τραγουδίστρια δεν έκρυψε την ενόχλησή της για την αυστηρή κριτική που δέχτηκε η ίδια και ο DJ Deleasis, ξεκαθαρίζοντας τη δική της θέση.

Αναφορικά με την κριτική της Εύης Δρούτσα, ότι δεν ήξερε το τραγούδι που είπαν οι διαγωνιζόμενοι και της πέρασε σαν “νερό” για αυτό και δε θα βάλει υψηλή βαθμολογία, η Έφη Θώδη δήλωσε: «Εισέπραξα μια κακία απόψε. Δεν μου άρεσε καθόλου. Αν και το ένιωθα. Μόλις άκουσα ότι θα είναι η κα. Δρούτσα, είπα “Ωχ!”. Εγώ της είπα να βαθμολογήσει σύμφωνα με αυτό που ακούει. Τέτοια ώρα και να βγούμε με τέτοιο μπρίο και χαρά; Ποιος την έχει αυτή τη χαρά; Θα μας πει ότι πέρασε σαν νερό. Τι είμαστε; Νερόβραστοι;»

Όσον αφορά τον live εκνευρισμό του Σταμάτη Φασουλή, η γνωστή τραγουδίστρια τόνισε: «Δεν του φταίμε αν έχει νευράκια. Αν έχει νευράκια να πάει σπίτι του».

