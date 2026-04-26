Σε ακόμα μία μεγάλη διάκριση έφτασε ο Κώστας Παπανικολάου. Λίγες ημέρες αφού έγινε ο πρώτος σε συμμετοχές με 800 με την ερυθρόλευκη φανέλα σε όλες τις διοργανώσεις, ο αρχηγός της ομάδας του Πειραιά ξεπέρασε σε εύστοχα τρίποντα ακόμη και τον Βασίλη Σπανούλη.

Πλέον, φιγουράρει στη δεύτερη θέση του πίνακα των παικτών με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα στην Ιστορία του Ολυμπιακού.

Ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ και αρχηγός της Εθνικής ανδρών πέτυχε 2/5 τρίποντα που στην τελευταία αναμέτρηση της κανονικής περιόδου της GBL με την ΑΕΚ στη SUNEL Arena και έφτασε τα 346 εύστοχα τρίποντα ως παίκτης του Ολυμπιακού.

Στην τεράστια καριέρα του, ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος υποχώρησε στην 3η θέση, μέτρησε 345 εύστοχα τρίποντα με τη φανέλα των Πειραιωτών.

Πρώτος στον πίνακα, παραμένει ο Μίλαν Τόμις, με 500 εύστοχα τρίποντα ως παίκτης του Ολυμπιακού.