Με πρόβλημα της τελευταίας στιγμής ολοκληρώθηκε η προπόνηση του Παναθηναϊκού, πριν από το μεθαυριανό Game 1 των play-offs της Euroleague, όπου το τριφύλλι καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βαλένθια στη «Roig Arena» (28/4, 21:45).

Ο Παναθηναϊκός μετράει αντίστροφα για την έναρξη των play-offs της Euroleague, με τους πράσινους να πραγματοποιούν την προπόνησή του στο παρκέ του «T-Center», παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, που βρέθηκε στο παρκέ για να παρακολουθήσει την προπόνηση και να εμψυχώσει τους παίκτες του.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Οσμάν #Παναθηναϊκός