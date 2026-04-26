Με πρόβλημα της τελευταίας στιγμής ολοκληρώθηκε η προπόνηση του Παναθηναϊκού, πριν από το μεθαυριανό Game 1 των play-offs της Euroleague, όπου το τριφύλλι καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βαλένθια στη «Roig Arena» (28/4, 21:45).

Ο Παναθηναϊκός μετράει αντίστροφα για την έναρξη των play-offs της Euroleague, με τους πράσινους να πραγματοποιούν την προπόνησή του στο παρκέ του «T-Center», παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, που βρέθηκε στο παρκέ για να παρακολουθήσει την προπόνηση και να εμψυχώσει τους παίκτες του.

