Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, μετά από πυροβολισμούς.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν ορισμένους καλεσμένους να παίρνουν μπουκάλια κρασιού ή σαμπάνιας από τα τραπέζια και να αποχωρούν με αυτά, ενώ αρκετοί παρευρισκόμενοι έσπευσαν να απομακρυνθούν από τον χώρο.

Δείτε το βίντεο

Συνέχισε να τρώει ατάραχος

Άνδρας, ο οποίος ενώ βρισκόταν στο δείπνο αντιπροσώπων του Λευκού Οίκου, τη στιγμή του περιστατικού των πυροβολισμών, απαθανατίζεται να παραμένει αδιάφορος στη θέση του και συνεχίζει να τρώει.

Οι εικόνες αυτές έγιναν γρήγορα viral, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.