Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις το βράδυ χθες Δευτέρα εναντίον ισραηλινών θέσεων στον νότιο Λίβανο, ενώ το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας αναφέρθηκε σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς, παρότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως τα αντιμαχόμενα μέρη θα τερμάτιζαν τις εχθροπραξίες τους.

Το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι έγιναν ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στα χωριά Μαρουανίγια, Σιντίκιν, Γιατέρ και Μανσούρι, στον νότιο Λίβανο, καθώς και ότι ακούστηκε «πολύ ισχυρή έκρηξη» στην κοινότητα Ντεμπίν.

Σε ανακοινωθέν της, η Χεζμπολάχ ανέφερε πως μαχητές της στοχοποίησαν άρμα μάχης τύπου Μερκάβα με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης, καθώς και Ισραηλινούς στρατιώτες με «ομοβροντίες ρουκετών και πυρά πυροβολικού» στη Χαντάθα. Ακόμη, ανέφερε πως μαχητές της επιτέθηκαν σε δύο ισραηλινά άρματα μάχης στον τομέα.

Κατόπιν, σε τρίτο ανακοινωθέν της, που ανέφερε όπως και τα προηγούμενα ότι η επίθεση έγινε μετά τις 23:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), η Χεζμπολάχ γνωστοποίησε ότι μαχητές της στοχοποίησαν άρμα μάχης Μερκάβα στην Μπαγιάντα «με κατευθυνόμενο πύραυλο».

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε μέσω Truth Social ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου του υποσχέθηκε να μην στείλει στρατεύματα στη Βηρυτό και ότι η Χεζμπολάχ «θα παύσει πυρ εντελώς». «Το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ», διαβεβαίωσε, αναφερόμενος στα μέλη του σιιτικού κινήματος.