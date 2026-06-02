Άμαχος έχασε τη ζωή του στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, κοντά στα σύνορα με την ουκρανική επικράτεια, κατά τη διάρκεια επιδρομής ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, ανακοίνωσε αργά το βράδυ χθες Δευτέρα ο περιφερειάρχης.

«Σήμερα (σ.σ. χθες), στο χωριό Στσέκινο, στην περιοχή Ριλσκ, εχθρικό drone επιτέθηκε σε ιδιωτικής χρήσης όχημα», ανέφερε ο Αλεξάντερ Χινστάιν μέσω Telegram.

«Προς μεγάλη θλίψη μας, ένας πολίτης σκοτώθηκε. Ο Γκενάντι Βασίλιεβιτς ήταν 53 ετών», πρόσθεσε.

Τόσοι οι ρωσικές, όσο και οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιθέσεις κάθε νύχτα –και, στην περίπτωση των δυνάμεων της Μόσχας, και κατά τη διάρκεια της ημέρας– εναντίον της άλλης πλευράς τους τελευταίους μήνες, ιδίως με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Οι διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος, ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και μετέτρεψε εκατομμύρια άλλους σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες τα τελευταία τέσσερα και πλέον χρόνια, βρίσκονται σε νεκρό σημείο εδώ και μήνες.