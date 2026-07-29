Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κουμάμοτο, στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, η οποία επλήγη χθες Τρίτη το πρωί από ισχυρό σεισμό 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, μετέδωσε η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK νωρίς σήμερα το πρωί, επικαλούμενη τοπικούς αξιωματούχους.

Ακόμη ένας άνθρωπος βρήκε τον θάνατο όταν κατέρρευσε κατοικία στον νομό Κουμάμοτο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Στα τηλεοπτικά πλάνα φαίνονται επίσης γέφυρες εν μέρει κατεστραμμένες, κτήρια που έχουν μισογκρεμιστεί και βαγόνια με εμπορεύματα που ανατράπηκαν στις ράγες.

Η μία πλευρά του εμπορικού κέντρου, που φιλοξενεί περίπου 200 καταστήματα, έχει διαλυθεί και διακρίνονται τα δοκάρια της οικοδομής ενώ συντρίμμια έχουν σκορπιστεί σε μεγάλη έκταση στο πάρκινγκ. Ένας εκπρόσωπος του Aeon είπε ότι οι πελάτες και οι υπάλληλοι απομακρύνθηκαν αμέσως μετά τον σεισμό και τα αίτια της έκρηξης που ακολούθησε παραμένουν ασαφή. Οι Αρχές εξετάζουν την πιθανότητα να υπήρξε διαρροή αερίου.

Όπως μετέδωσαν ιαπωνικά ΜΜΕ την Τρίτη, πολλοί είναι επίσης οι αγνοούμενοι και στη χαρτοβιομηχανία Nippon Paper Industries, όπου κατέρρευσε η καμινάδα του εργοστασίου.

Δύο νοσοκομεία ανακοίνωσαν ότι το καθένα από αυτά παρέλαβε τουλάχιστον 50 τραυματίες. Έχουν αναφερθεί επίσης τραυματισμοί μεταξύ επιβατών σε υπερταχείες αμαξοστοιχίες.

Η δημόσια τηλεόραση ανέφερε ότι 12 κατοικίες κατέρρευσαν κοντά στην πόλη Γιατσουσίρο.