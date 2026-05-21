H κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών προχώρησε στην επίσημη άρση των οικονομικών κυρώσεων που είχαν επιβληθεί στην Ειδική Εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τα Παλαιστινιακά Εδάφη, Φραντσέσκα Αλμπανέζε.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως άμεση συμμόρφωση της Ουάσινγκτον με την πρόσφατη δικαστική ετυμηγορία, καθώς δικαστήριο της Περιφέρειας της Κολούμπια αποφάνθηκε την περασμένη εβδομάδα ότι τα περιοριστικά μέτρα εις βάρος της θα πρέπει να ανασταλούν.

Η δικαστική αυτή παρέμβαση υπογραμμίζει τα νομικά όρια στη χρήση των κυρώσεων ως μέσου άσκησης πίεσης σε διεθνείς αξιωματούχους και επαναφέρει τη συζήτηση για τα όρια της διπλωματικής ασυλίας.

Οι κυρώσεις είχαν επιβληθεί στην Ιταλίδα ακαδημαϊκό με την κατηγορία του φερόμενου αντισημιτισμού, μετά από δημόσιες τοποθετήσεις της στις οποίες υποστήριζε ότι οι στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας ισοδυναμούν με γενοκτονία.

Το αυστηρό αυτό πλαίσιο μέτρων προέβλεπε την πλήρη απαγόρευση οποιασδήποτε συναλλαγής με την κ. Αλμπανέζε από αμερικανικά φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες, προκαλώντας της σοβαρά πρακτικά προβλήματα στην καθημερινότητά της, καθώς είχε αποκλειστεί από τη χρήση πιστωτικών καρτών και τη διενέργεια βασικών τραπεζικών πράξεων.

Η επισημοποίηση της λήξης αυτών των περιορισμών έγινε μέσω σχετικής ανακοίνωσης που αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, αποκαθιστώντας την πρόσβαση της Ειδικής Εισηγήτριας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Σημειώνεται πως η υπόθεση αυτή αντανακλά τις βαθιές διπλωματικές εντάσεις που προκαλεί η διαχείριση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία των δικαστικών αποφάσεων στην εξισορρόπηση των κυβερνητικών αποφάσεων με το διεθνές δίκαιο.