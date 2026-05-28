Το ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον ενός αμερικανικού δεξαμενόπλοιου που «προσπάθησε να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ απενεργοποιώντας το ραντάρ του», σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim, το οποίο επικαλείται «ενημερωμένη στρατιωτική πηγή».

Το Tasnim αναφέρει επίσης ότι στη συνέχεια οι ΗΠΑ ανταπέδωσαν τα πυρά «σε μια καμένη περιοχή γύρω από το Μπαντάρ Αμπάς».

«Ο ήχος των εκρήξεων σχετιζόταν με αυτό το περιστατικό» και «δεν προκάλεσε θύματα ή υλικές ζημιές», προσθέτει το Tasnim μέσω της πλατφόρμας Telegram.