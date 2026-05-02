Ο λογαριασμός του Λευκού Οίκου στο X, ανάρτησε βίντεο, δείχνοντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να φωνάζει… «ΝΙΚΗ» για 1 ώρα(!), αναφερόμενος προφανώς στον πόλεμο με το Ιράν.

«Δεν μπορεί να σταματήσει, δεν θα σταματήσει» αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του για τον Ντόναλντ Τραμπ ο Λευκός Οίκος, με τον λογαριασμό της προεδρίας των ΗΠΑ να δικαιώνει τον τίτλο του «επίσημου κυβερνητικού τρολ» και να προκαλεί σχόλια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει μέσα στην ημέρα ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την τελευταία πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Πολλοί αμφισβητούν ότι κερδίζει τον πόλεμο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αναφέρει πολλάκις, σχολιάζοντας και τα ΜΜΕ της χώρας του,  πως θεωρεί «προδοτικό» το γεγονός ότι κάποιοι λένε πως οι ΗΠΑ δεν «κερδίζουν» τον πόλεμο.

