Ο ισραηλινός στρατός (IDF) αναφέρει ότι σκότωσε τουλάχιστον τρεις «τρομοκράτες» και τραυμάτισε έναν τέταρτο, αφού αυτοί πλησίασαν σήμερα ισραηλινά στρατεύματα στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τον IDF, σε διάφορα περιστατικά, στρατιώτες της Μεραρχίας της Γάζας που σταθμεύουν στο νότιο τμήμα της Λωρίδας εντόπισαν «τέσσερις τρομοκράτες που διέσχισαν την Κίτρινη Γραμμή και πλησίασαν τις δυνάμεις με τρόπο που αποτελούσε άμεση απειλή».

Ο στρατός αναφέρει ότι «χτύπησε τους τρομοκράτες για να εξουδετερώσει την απειλή», προσθέτοντας ότι τρεις σκοτώθηκαν και ο τέταρτος «χτυπήθηκε».