Λύση για να «σπάσει» τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών του αναζητά το Ιράν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, το Ιράν φέρεται να εξετάζει τη χρήση εκπαιδευμένων δελφινιών εξοπλισμένων με νάρκες για τη διεξαγωγή επιθέσεων “καμικάζι” εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση στον οικονομικά εξοντωτικό ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, τον οποίο Ιρανοί σκληροπυρηνικοί αξιωματούχοι θεωρούν πράξη πολέμου.

Οι πληροφορίες βασίζονται σε ρεπορτάζ της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται Ιρανούς αξιωματούχους. Αναφέρεται ότι το Ιράν ενδέχεται να χρησιμοποιήσει “όπλα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ξανά”, συμπεριλαμβανομένων των δελφινιών που μεταφέρουν νάρκες.

Το Ιράν είχε αγοράσει στο παρελθόν, το 2000, δελφίνια εκπαιδευμένα από τη Σοβιετική Ένωση για στρατιωτικούς σκοπούς, τα οποία αρχικά προορίζονταν για τον εντοπισμό εχθρικών δυτών ή την τοποθέτηση ναρκών.

Αμερικανοί αξιωματούχοι και αναλυτές έχουν εκφράσει σκεπτικισμό σχετικά με το πόσο είναι άμεσα εφικτές και αποτελεσματικές τέτοιες πρακτικές, σημειώνοντας τα προηγμένα μέτρα αντιμετώπισης ναρκών που χρησιμοποιεί το Ναυτικό των ΗΠΑ, τα οποία περιλαμβάνουν τα δικά του εκπαιδευμένα δελφίνια για ανίχνευση και εκκαθάριση.

Ο όρος δελφίνια «καμικάζι» αναφέρεται στη χρήση εκπαιδευμένων θαλάσσιων θηλαστικών για στρατιωτικές επιχειρήσεις αυτοκτονίας, όπου το ζώο μεταφέρει εκρηκτικά και ανατινάζεται μαζί με τον στόχο.

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η Σοβιετική Ένωση διατηρούσε βάση εκπαίδευσης στη Σεβαστούπολη (Κριμαία). Σύμφωνα με αναφορές πρώην εκπαιδευτών, τα δελφίνια εκπαιδεύονταν να αναγνωρίζουν τον ήχο από τις προπέλες εχθρικών πλοίων και να προσκολλώνται σε αυτά μεταφέροντας εκρηκτικές νάρκες που ενεργοποιούνταν με την επαφή.