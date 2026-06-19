Σχεδόν 100 αντάρτες κατέθεσαν τα όπλα χθες Πέμπτη στη νότια Κολομβία, κατόπιν συμφωνίας στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση του σοσιαλδημοκράτη προέδρου Γουστάβο Πέτρο, σπάνια επιτυχία της πολιτικής του για την επίτευξη «απόλυτης ειρήνης» μέσω συνομιλιών με ένοπλες οργανώσεις που δρουν στο κράτος της Λατινικής Αμερικής.

Τρεις ημέρες προτού διεξαχθεί ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών, 99 μέλη του Εθνικού Συντονισμού του Μπολιβαριανού Στρατού (CNEB) έφτασαν σε περιοχή επιλεγμένη για τον σκοπό αυτό στη ζούγκλα, στον νομό Πουτουμάγιο, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Φορώντας στολές παραλλαγής, απέθεσαν συμβολικά τα τουφέκια τους σε πελώριο κιβώτιο που ανέγραφε «Στοιχηματίζω στη ζωή, τηρώ τον λόγο μου για την ειρήνη», υπό τα βλέμματα αντιπροσώπων διεθνών οργανισμών και της καθολικής εκκλησίας.

Η CNEB, παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC, οργάνωσης που είχε υπογράψει ιστορική συμφωνία ειρήνης με το κράτος της Κολομβίας το 2016, ήταν η μόνη που συνέχιζε τις συνομιλίες της με την κυβέρνηση Πέτρο από την έναρξη της θητείας του το 2022.

Αντάρτες της άκρας αριστεράς, παραστρατιωτικοί της άκρας δεξιάς και εγκληματικές οργανώσεις που επιδίδονται κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών αντίθετα βρόντηξαν την πόρτα των διαπραγματεύσεων.

Η εξέλιξη αποτελεί «πολύ ισχυρό μήνυμα για την κολομβιανή κοινωνία, την περίοδο που ακούμε πολύ αχό του πολέμου και η βία συνολικά εντείνεται», σχολίασε ο Αρμάντο Νοβόα, επικεφαλής της κυβερνητικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις με τον CNEB.

Οι μαχητές της παράταξης προβλέπεται να παραμείνουν για δέκα μήνες στην περιοχή, όπου άλλοτε βρίσκονταν καλλιέργειες κόκας, αναμένοντας τον οριστικό αφοπλισμό και τη διάλυσή της και τη διευκρίνιση της νομικής κατάστασής τους.

Μεθαύριο Κυριακή οι ψηφοφόροι στην Κολομβία καλούνται στις κάλπες για να επιλέξουν μεταξύ της συνέχειας της πολιτικής της «απόλυτης ειρήνης» του Γουστάβο Πέτρο, που εξαγγέλλει ο υποψήφιος της παράταξής του, ο γερουσιαστής της αριστεράς Ιβάν Σεπέδα, ή την κλιμάκωση της σύγκρουσης με τις ένοπλες οργανώσεις, που υπόσχεται ο υποψήφιος της λεγόμενης σκληρής δεξιάς, ο εκατομμυριούχος δικηγόρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, που υποστηρίζουν ανοιχτά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και διάφοροι ηγέτες στο φάσμα από τη δεξιά ως την άκρα δεξιά στη Λατινική Αμερική.