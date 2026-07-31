Έντονες αντιδράσεις και ευρεία αλληλεπίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλεί ένα βίντεο, στο οποίο μια Εβραία δημιουργός περιεχομένου αναφέρεται σε μια σειρά από ιστορικές και δημοφιλείς προσωπικότητες, υποστηρίζοντας ότι «φιμώθηκαν» επειδή αμφισβήτησαν το κατεστημένο.

Στο βίντεό της, η γυναίκα απαριθμεί ονόματα όπως ο Κένεντι, η Πριγκίπισσα Νταϊάνα, ο Μάικλ Τζάκσον, ο Νίκολα Τέσλα, ο Πολ Γουόλκερ και ο Γκάρι Γουέμπ, συνδέοντας τις υποθέσεις τους με θεωρίες γύρω από μυστικές οργανώσεις, εμπορία ανθρώπων, δωρεάν ενέργεια και παρασκηνιακά συμφέροντα.

«Ως Εβραία γυναίκα, έχω παρατηρήσει αυτό το μοτίβο να επαναλαμβάνεται για χιλιάδες χρόνια. Ο κόσμος είναι μια χορογραφία από ψέματα», αναφέρει χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας πως οι ισχυροί επιδιώκουν την εξάρτηση και τον φόβο των πολιτών.

Παράλληλα, η ίδια επικαλείται διδαχές του Ταλμούδ για την προστασία της οικογένειας απέναντι στην εξουσία και ισχυρίζεται ότι ο όρος «συνωμοσία» επινοήθηκε για να αποτρέψει τους ανθρώπους από το να κάνουν ερωτήσεις.

Το βίντεο, το οποίο καταλήγει σε κάλεσμα προς τους ακολούθους της να «αφυπνιστούν» και να ανατρέξουν στο βιβλίο που έχει συγγράψει η ίδια σχετικά με τους μηχανισμούς της εξουσίας, συγκεντρώνει χιλιάδες προβολές και σχόλια, τροφοδοτώντας νέο κύκλο συζητήσεων στο διαδίκτυο.