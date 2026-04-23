Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, έστειλε ένα σαφές και άμεσο μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η χώρα του είναι ανοιχτή σε διάλογο και ότι η πόρτα στη διπλωματία δεν είναι κλειστή.

Ταυτόχρονα, όμως, δήλωσε ξεκάθαρα ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι αποδεκτός και αναδεικνύει πολλά εμπόδια, συμπεριλαμβανομένης της απειλητικής ρητορικής και της απειλητικής γλώσσας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και των αντιφατικών υποσχέσεων από τις ΗΠΑ.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει υποδεχτεί με θετικό πνεύμα τον διάλογο και τη συμφωνία και συνεχίζει να το κάνει. Η αθέτηση των δεσμεύσεων, ο αποκλεισμός και οι απειλές αποτελούν τα κύρια εμπόδια για την πραγματοποίηση ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Ο κόσμος βλέπει την ατέλειωτη υποκριτική ρητορική σας και την αντίφαση μεταξύ των ισχυρισμών και των πράξεών σας», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του ο Ιρανός πρόεδρος.