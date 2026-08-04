Συγκλονίζει η εικόνα ενός 12χρονου αγοριού από το Μαρόκο να εκλιπαρεί αξιωματικό του στρατού να μην τον στείλουν πίσω στη χώρα του. Ο μικρός πέρασε ασυνόδευτος στη Θέουτα και με δάκρυα στα μάτια ζητούσε ελεημοσύνη, ενώ βρισκόταν σε πλήρη απόγνωση.

Δημοσιογράφος του Associated Press βρέθηκε μπροστά στο περιστατικό και τράβηξε τις παρακάτω φωτογραφίες:

Ειδικότερα, λίγο πριν φτάσουν στα σύνορα, αντισυνταγματάρχης του ισπανικού στρατού διέκοψε τη διαδικασία επαναπροώθησης και παρέδωσε τον ανήλικο στην Ισπανική Πολιτοφυλακή, λόγω των έντονων αντιδράσεων των κατοίκων της περιοχής, αλλά και τον μέσων ενημέρωσης που βρίσκονταν στο σημείο.