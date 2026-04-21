Θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αυστρία, έπειτα από τον εντοπισμό ποντικοφάρμακου, σε βαζάκια βρεφικής τροφής, της γνωστής εταιρείας HiPP. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένα βαζάκι 190 γραμμαρίων με καρότο και πατάτα βρέθηκε στην περιφέρεια Μπούργκενλαντ, μολυσμένο με τη δηλητηριώδη και θανατηφόρα ουσία.

Οι αρμόδιες Αρχές εκτιμούν ότι τουλάχιστον δύο τέτοια προϊόντα κυκλοφόρησαν στην περιοχή, με το ένα να μην έχει εντοπιστεί ακόμη, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό. Παράλληλα, η αστυνομία στην πόλη Ίνγκολστατ, ανακοίνωσε ότι συνολικά πέντε μολυσμένα βαζάκια έχουν εντοπιστεί σε τρεις χώρες: στην Αυστρία, την Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία.

Από την πλευρά της η εταιρεία κάνει λόγο για ξεκάθαρη απόπειρα εκβιασμού. Όπως αναφέρει, ο δράστης επικοινώνησε μέσω ενός γενικού e-mail, το οποίο λόγω διαδικασιών δεν ελέγχεται σε καθημερινή βάση, γεγονός που ενδέχεται να καθυστέρησε την άμεση αντίδραση των υπεύθυνων της εταιρείας. Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η απειλή, η HiPP ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές και ενεργοποίησε εσωτερικό μηχανισμό διαχείρισης κρίσης.

Οι εισαγγελικές Αρχές της Αυστρίας, διεξάγουν έρευνα για εσκεμμένη απόπειρα πρόκλησης κινδύνου στο κοινό, ενώ τα πρώτα τοξικολογικά ευρήματα επιβεβαιώνουν την παρουσία της επικίνδυνης δηλητηριώδους ουσίας. Ωστόσο, η ακριβής ποσότητα και ο βαθμός επικινδυνότητας για την υγεία των βρεφών, παραμένουν υπό διερεύνηση.

Η HiPP επιμένει ότι πρόκειται για «εξωτερική εγκληματική παρέμβαση» και διαβεβαιώνει πως η παραγωγική διαδικασία και η ποιότητα των προϊόντων της, δεν έχουν τεθεί ποτέ υπό αμφισβήτηση. Σε προληπτικό επίπεδο, καταστήματα λιανικής στην Τσεχία και την Σλοβακία, έχουν ήδη αποσύρει προϊόντα της συγκεκριμένης εταιρείας από τα ράφια τους.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν ληφθεί υπόψη το μέγεθος της αγοράς: η HiPP δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 60 χώρες, ενώ εκτιμάται ότι ετησίως διακινεί εκατοντάδες εκατομμύρια βαζάκια βρεφικών τροφών.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκά στοιχεία ασφάλειας τροφίμων, περιστατικά δολιοφθοράς σε τρόφιμα είναι εξαιρετικά σπάνια — λιγότερο από 0,01% των καταγεγραμμένων συμβάντων ασφάλειας τροφίμων ετησίως — ωστόσο, όταν αφορούν βρεφικά προϊόντα, θεωρούνται υψηλού κινδύνου και αντιμετωπίζονται με τη μέγιστη δυνατή προτεραιότητα.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν τον δράστη πριν υπάρξουν σοβαρότερες συνέπειες.