Έντονη ανησυχία και παρασκηνιακές εντάσεις προκάλεσε στον Λευκό Οίκο η κατάρριψη του αμερικανικού μαχητικού F-15 στο Ιράν, στις 3 Απριλίου, με το περιστατικό να εξελίσσεται σε κρίσιμη επιχείρηση διάσωσης υπό υψηλό ρίσκο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Wall Street Journal, το αμερικανικό μαχητικό καταρρίφθηκε πάνω από ιρανικό έδαφος, προκαλώντας έντονη αντίδραση από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανήσυχος για την τύχη των δύο μελών του πληρώματος, αλλά και για τις πολιτικές συνέπειες του περιστατικού.

Ακολούθησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης σε εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες εντός Ιράν.

Ο ένας πιλότος κατάφερε να εκτιναχθεί εγκαίρως και διασώθηκε σχετικά γρήγορα από αμερικανικές δυνάμεις.

Ο δεύτερος, παρέμεινε για περισσότερες από 24 ώρες σε ιρανικό έδαφος. Κινούμενος σε δύσβατη περιοχή και διατηρώντας επικοινωνία με τις αμερικανικές αρχές, απέφυγε τον εντοπισμό από ιρανικές δυνάμεις μέχρι τη διάσωσή του, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία κατά τη διάρκεια νυχτερινής επιχείρησης Ειδικών Δυνάμεων.

Όπως αποκαλύπτει η WSJ, κατά τη διάρκεια της κρίσης, ο συντονισμός γινόταν από την αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, με τη συμμετοχή ανώτατων αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν βρισκόταν στον χώρο, αλλά ενημερωνόταν τηλεφωνικά. Πηγές αναφέρουν ότι συνεργάτες του προτίμησαν αυτή τη λύση, εκφράζοντας ανησυχία πως η έντονη συναισθηματική του αντίδραση θα μπορούσε να επηρεάσει τη διαχείριση της επιχείρησης.

Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες τονίζουν ότι ο πρόεδρος ήταν ιδιαίτερα φορτισμένος, ζητώντας συνεχείς ενημερώσεις και φωνάζοντας στους συνεργάτες του επί ώρες, υπό τον φόβο να μην καταλήξουν αιχμάλωτοι οι Αμερικανοί πιλότοι.

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος δεν επιβεβαίωσε, ούτε διέψευσε τις πληροφορίες. Σε επίσημη ανακοίνωση, η εκπρόσωπος Τύπου χαρακτήρισε τον πρόεδρο «σταθερό ηγέτη», υπογραμμίζοντας ότι η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς απώλειες, και εντάσσεται στη στρατηγική αποτροπής του Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων.