Παρά τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ και τις απειλές των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν πως θα στοχοποιείται κάθε πλοίο που παραβιάζει τις εντολές τους στα Στενά του Ορμούζ, τέσσερα κρουαζιερόπλοια κατόρθωσαν τις τελευταίες ώρες να διασχίσουν το σημείο και να ξεγλιστρήσουν από το «μπλόκο» που δημιουργήθηκε στη σημαντική αυτή ναυτική οδό λόγω του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν.

Πρόκειται για τα «MSC Euribia», «Mein Schiff 4», «Mein Schiff 5» και «Celestyal Journey», τα οποία καταγράφηκαν να περνούν τα Στενά «αγκαλιάζοντας» σχεδόν την ακτή από το Ντουμπάι έως τον Κόλπο του Ομάν, καθώς όπως φαίνεται το Ιράν έχει αποφύγει να ναρκοθετήσει τόσο κοντά στο Ομάν – αφού θα θεωρούταν εχθρική πράξη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του MarineTraffic, το «MSC Euribia» βρίσκεται πλέον κοντά στο Κασάμπ του Ομάν, όπως και το «Mein Schiff 4». Το «Mein Schiff 5» εντοπίζεται στα ύδατα του Μουσκάτ στο Ομάν, ενώ το «Celestyal Journey» είναι στον Κόλπο του Ομάν, στο ύψος της Νάχουα.

Πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν πως η Τεχεράνη δεν έχει κανένα έλεγχο επί των Στενών και ούτε έχει το δικαίωμα «διαχειρισμού» τους, παρ’ όλα αυτά, το Ορμούζ αποτελεί μεγάλο αγκάθι στις διαπραγματεύσεις.