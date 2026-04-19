Ραγδαία προχωρά η ανανέωση των εκτοξευτών πυραύλων και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Ιράν, συγκριτικά την περίοδο πριν από τον πόλεμο που ξεκίνησαν στην Τεχεράνη οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ο διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, Μαχίντ Μουσάβι δήλωσε στο Nournews πως έχουν επιταχυνθεί οι διαδικασίες αναβάθμισης των οπλικών συστημάτων, παρά τα πλήγματα που έχουν δεχθεί οι Ιρανοί από τις 28 Φεβρουαρίου. To Reuters μετέδωσε την σχετική είδηση, χωρίς να μπορέσει να επαληθεύσει το ακόλουθο βίντεο.

Δείτε βίντεο με τους πυραύλους και τα drones σε υπόγειο κρησφύγετο- οπλοστάσιο των Φρουρών της Επανάστασης:

Υπενθυμίζουμε, πως στις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, οι ΗΠΑ χτύπησαν την Τεχεράνη, με στόχο να αποδυναμώσουν τους Ιρανούς και να «ρίξουν» το καθεστώς.

Παράλληλα, ο Μουσάβι δήλωσε ότι ο ιρανικός στρατός σε αυτό το πλαίσιο επιχειρεί να δείξει πως η ενίσχυση των δυνατοτήτων τους συνεχίζεται. Οι δηλώσεις του Ιρανού αξιωματούχου συνοδεύτηκαν από ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται να βρίσκεται σε ένα υπόγειο, οπλοστάσιο.

Στο βίντεο καταγράφονται drones, πύραυλοι και εκτοξευτές, καθώς και πλάνα από εκτοξεύσεις ρουκετών από το έδαφος.