Η Ferrari Conciso είναι ίσως το πιο περίεργο και άγνωστο δημιούργημα που έχει βασιστεί ποτέ σε Ferrari, και σίγουρα, ένα από τα πιο σπάνια, αφού υπάρχει μόνο ένα στον κόσμο.

Η ιστορία ξεκινά το 1993, όταν ο Γερμανός σχεδιαστής Bernd Michalak πήρε μια Ferrari 328 GTS και αποφάσισε να αφαιρέσει σχεδόν τα πάντα. Το αποτέλεσμα ήταν ένα αυτοκίνητο χωρίς πόρτες, χωρίς οροφή, χωρίς κανονικό παρμπρίζ και με ένα design που θυμίζει περισσότερο concept από… άλλο πλανήτη, παρά ιταλικό supercar.

Η φιλοσοφία του «όσο πιο ελαφρύ, τόσο το καλύτερο»

Χάρη στο αλουμινένιο αμάξωμα και την ακραία απλοποίηση, το βάρος μειώθηκε κατά περίπου 30% φτάνοντας στα 932 κιλά, κάτι που μεταφράστηκε και σε σημαντική βελτίωση επιδόσεων. Κάτω από το καπό παρέμεινε ο κλασικός V8 3,2 λίτρων της 328 GTS, με περίπου 270 ίππους, αλλά με πολύ καλύτερη αναλογία κιλών ανά ίππο.

Αποτέλεσμα; 0-100χλμ./ώρα σε περίπου 5 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα κοντά στα 278χλμ./ώρα. Πέρα όμως από τις επιδόσεις είναι και η εμπειρία του απόλυτου μινιμαλισμού. Δεν υπάρχει ουσιαστική κάλυψη από καιρικές συνθήκες, ενώ οι επιβάτες βασίζονται σε κράνη και ζώνες τεσσάρων σημείων.

Η Conciso παρουσιάστηκε στο Σαλόνι της Φρανκφούρτης το 1993 και κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα, κερδίζοντας μάλιστα και διάκριση σε διαγωνισμό design το 1994.

Παρά τις προσπάθειες για μικρή παραγωγή, το project έμεινε στο ένα και μοναδικό κομμάτι, το οποίο εκτίθεται σε διαφορετικά μουσεία ανά διαστήματα. Αυτή την περίοδο βρίσκεται στο Μουσείο του Los Angeles.