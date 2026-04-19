Τη διέλευση δύο κρουαζιερόπλοιών της από τα Στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε η TUI Cruises, επισημαίνοντας ότι η κίνηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν σχετικής άδειας και έπειτα από αξιολόγηση της κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας, τα πλοία «Mein Schiff 4» και «Mein Schiff 5» διήλθαν από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα και πλέον κατευθύνονται προς τη Μεσόγειο Θάλασσα.

Η εταιρεία διευκρίνισε ακόμη ότι, πριν από τη διέλευση, όλοι οι επιβάτες είχαν μεταφερθεί στις χώρες προέλευσής τους, ενώ τα δύο πλοία επιχειρούσαν με περιορισμένο αριθμό πληρώματος. Περισσότερες λεπτομέρειες για το επιχειρησιακό σκέλος δεν έγιναν γνωστές.