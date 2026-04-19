Κυριακή 19 Απριλίου 2026,
Νατάσσα Μποφίλιου: Έκλεισε τα 43 – Η συγκινητική ανάρτηση για την ημέρα των γενεθλίων της

Βασίλης Κοντζεδάκης
19.04.2026 | 19:00 UPD:19.04.2026, 16:36
Η Νατάσσα Μποφίλιου μοιράστηκε, με μια ιδιαίτερη δημοσίευση, τη χαρά των γενεθλίων της, καθώς αισίως έκλεισε τα 43 της χρόνια. Η καλλιτέχνιδα ανέβασε κάποιες από τις αγαπημένες της στιγμές, από τη χθεσινή ημέρα, που τη γιόρτασε παρέα με φίλους και πολύ κοντινούς ανθρώπους της.

Μάλιστα, στη λεζάντα που κοινοποίησε, έγραψε ότι είναι τυλιγμένη από την αγάπη των φίλων, καθώς και τα χαμόγελα που τις σκόρπισαν απλόχερα.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Αν η ζωή μου είναι μια μέρα, είναι ένα μεσημέρι στα 43. Με την έκπληξη των φίλων, τα λουλούδια, τα χαμόγελα, την ευγνωμοσύνη που έφτασα εδώ τυλιγμένη στην αγάπη. Στα επόμενα αδέρφια μου».

Η Νατάσσα Μποφίλιου κάνει πυρετώδεις προετοιμασίες για τις δύο συναυλίες της στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 7/5 και Παρασκευή 8/5, θα ερμηνεύσει πολλές από τις επιτυχίες της στο Shepheros Bush Empire στο Λονδίνο, και στο La Madeleine στις Βρυξέλλες.

