Συναγερμός σήμανε στις Αρχές, καθώς στο Λονδίνο, τα ξημερώματα της Κυριακής, σημειώθηκε μια απόπειρα εμπρηστικής επίθεσης σε συναγωγή. Αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν άμεσα στη Συναγωγή Kenton United.

Σύμφωνα με το Sky News, οι ζημιές ήταν ανεπαίσθητες και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Αξίζει να σημειωθεί πως, αυτή η απόπειρα εμπρηστικής επίθεσης στη συναγωγή, έγινε μία ημέρα από χτύπημα σε κτήριο που ανήκε σε εβραϊκό φιλανθρωπικό ίδρυμα, επίσης στο βορειοδυτικό Λονδίνο.

«Οι δράστες θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον νόμο. Θα υπάρξει αυξημένη αστυνομική παρουσία στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων σημείων γύρω από εβραϊκούς χώρους λατρείας και επιχειρήσεις» δήλωσε ο Δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν.