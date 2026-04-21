Τα δεκαπέντε κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καταδίκασαν χθες Δευτέρα την επίθεση που είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του, δυο ημέρες νωρίτερα, Γάλλος υπαξιωματικός ο οποίος υπηρετούσε στη δύναμη των κυανόκρανων στον Λίβανο και να τραυματιστούν άλλα τρία μέλη της αποστολής.

Εκφράζοντας τα «πιο ειλικρινή συλλυπητήριά» τους στις οικογένειες των θυμάτων, το ΣΑ θύμισε πως «οι κυανόκρανοι δεν πρέπει να γίνονται ποτέ στόχοι επίθεσης» και αξίωσε οι δράστες «να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης χωρίς καθυστέρηση».