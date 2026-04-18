Την οργή του για τον θάνατο του Γάλλου Λοχία, Φλοριάν Μοντοριό, κατά τη διάρκεια της σημερινής επίθεσης εναντίον Κυανόκρανων στον νότιο Λίβανο, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δηλώνοντας πως «όλα τα στοιχεία οδηγούν στο να σκεφθούμε πως την ευθύνη για αυτήν την επίθεση φέρει η Χεζμπολάχ». Την ίδια στιγμή απαιτεί από τις Αρχές του Λιβάνου τη σύλληψη των δραστών.

Μακρόν: «Να συλληφθούν οι ένοχοι»

Ο Εμανουέλ Μακρόν, με ανάρτησή του στο Χ, δήλωσε ότι «Ο Λοχίας-Αρχιμάγειρας Φλοριάν Μοντόριο του 17ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών Μηχανικού από το Μοντομπάν έπεσε σήμερα το πρωί στο νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια επίθεσης εναντίον της UNIFIL. Τρεις από τους συναδέλφους του τραυματίστηκαν και έχουν απομακρυνθεί από το σημείο.

Το Έθνος υποκλίνεται με σεβασμό και εκφράζει την υποστήριξή του στις οικογένειες των στρατιωτών μας και σε όλο το στρατιωτικό μας προσωπικό που συμμετέχει για την ειρήνη στον Λίβανο.

Όλα υποδηλώνουν ότι η ευθύνη για αυτήν την επίθεση βαρύνει τη Χεζμπολάχ. Η Γαλλία απαιτεί από τις λιβανικές Αρχές να συλλάβουν αμέσως τους δράστες και να αναλάβουν τις ευθύνες τους μαζί με την UNIFIL».

Le Sergent-chef Florian Montorio du 17eme régiment du génie parachutiste de Montauban est tombé ce matin au sud-Liban lors d’une attaque contre la FINUL. Trois de ses frères d’armes sont blessés et ont été évacués. La Nation s’incline avec respect… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 18, 2026

Το χρονικό της επίθεσης κατά των Κυανόκρανων

Ο Γάλλος Λοχίας, Φλοριάν Μοντοριό, ο οποίος υπηρετούσε στην ειρηνευτική δύναμη του Λιβάνου (UNIFIL) σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σε επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο εναντίον Κυανόκρανων στον νότιο Λίβανο, όπως ανακοίνωσε η UNIFIL αλλά και ο ίδιος ο Εμανουέλ Μακρόν.

Η επίθεση σημειώθηκε ενώ περίπολος της UNIFIL επιχειρούσε να απομακρύνει εκρηκτικά από δρόμο στο χωριό Γκαντουρίγιεχ, με την αποστολή να κάνει λόγο για «εσκεμμένη επίθεση». Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν από τη γαλλική πλευρά, η μονάδα του Γάλλου Λοχία βρισκόταν σε αποστολή εκκαθάρισης δρόμου που οδηγούσε σε θέση της UNIFIL, όταν δέχθηκε πυρά από κοντινή απόσταση. Η Γαλλίδα Υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε ότι ο στρατιωτικός έπεσε σε ενέδρα και χτυπήθηκε από ευθεία βολή μικρού όπλου.

Το Reuters μετέδωσε ότι η περίπολος δεχόταν πυρά με ελαφρύ οπλισμό, σε μια περίοδο κατά την οποία η κατάσταση στον νότιο Λίβανο παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και η ασφάλεια των κυανόκρανων έχει τεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο.

Ο Γάλλος Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι νεκρός είναι ο Λοχίας Φλοριάν Μοντοριό, ενώ τρεις ακόμη στρατιωτικοί τραυματίστηκαν και απομακρύνθηκαν από το σημείο. Σύμφωνα με το Associated Press, δύο από τους τραυματίες φέρουν σοβαρά τραύματα.

Καταδικάζουν την επίθεση Λίβανος και UNIFIL

Ο Πρόεδρος του Λιβάνου καταδίκασε σήμερα την επίθεση εναντίον των Γάλλων Κυανόκρανων και υποσχέθηκε τη σύλληψη όσων ευθύνονται.

Από την πλευρά της, η Υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας Κατρίν Βοτρέν δήλωσε πως ο Γάλλος κυανόκρανος που σκοτώθηκε το Σάββατο στον Λίβανο έπεσε σε «ενέδρα» και υπέκυψε έπειτα από «ευθεία βολή».

O Λοχίας Φλοριάν Μοντοριό «βρισκόταν σε αποστολή να καθαρίσει έναν δρόμο προς μια θέση της UNIFIL, που είχε αποκλειστεί για αρκετές ημέρες λόγω των μαχών στην περιοχή και έπεσε σε ενέδρα από μια ένοπλη ομάδα από πολύ κοντινή απόσταση. Χτυπήθηκε αμέσως από ευθεία βολή από ένα μικρό όπλο και ανασύρθηκε υπό πυρά από τους συντρόφους του, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή», έγραψε η Υπουργός σε μήνυμά της στο Χ.

Την ίδια ώρα, η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) καταδίκασε αυτό που περιέγραψε ως μια «εσκεμμένη επίθεση εναντίον ειρηνευτικών δυνάμεων», αφού ένα μέλος της σκοτώθηκε και άλλα τρία τραυματίστηκαν έπειτα από επίθεση μιας ένοπλης μη κρατικής ομάδας, ενώ επιχειρούσαν να απομακρύνουν εκρηκτικά στον νότιο Λίβανο.

«Η UNIFIL ξεκίνησε μία έρευνα για να καθορίσει τις συνθήκες σχετικά με αυτό το τραγικό περιστατικό. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως τα πυρά προήλθαν από μη κρατικούς παράγοντες (λέγεται τη Χεζμπολάχ)», επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η UNIFIL.

Τα σοβαρά επεισόδια διαδέχονται το ένα το άλλο, παρά την εκεχειρία

Παρά την υποτιθέμενη εκεχειρία, τόσο στον Περσικό Κόλπο, όσο και στον Λίβανο, τα σοβαρά επεισόδια διαδέχονται το ένα το άλλο. Η αβεβαιότητα, πλέον, έχει πάρει τη θέση της αισιοδοξίας για τις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν που θα έφερναν το τέλος του πολέμου.

Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι δεν είναι άμεσα εφικτό, αφού το Ιράν άνοιξε πυρ εναντίον πλοίων που περνούσαν τα Στενά του Ορμούζ. Μάλιστα, ανακοίνωσαν ότι θα κλείσουν ερμητικά τα Στενά, εάν δεν σταματήσει ο ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν απόβαση σε πλοία που συνδέονται με το Ιράν

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η Ουάσινγκτον σχεδιάζει απόβαση σε πλοία που συνδέονται με το Ιράν. Ειδικότερα, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται στο στάδιο προετοιμασιών για απόβαση και πιθανόν κατάληψη πλοίων που συνδέονται με το Ιράν στον Περσικό Κόλπο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε την Παρασκευή (17/4), ότι συνεχίζεται με την ίδια ένταση ο αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της Τεχεράνης, η οποία, αν και είχε ανακοινώσει το άνοιγμα και το ελεύθερο πέρασμα όλων των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, επανέφερε τους περιορισμούς.

Το ισραηλινό πυροβολικό πλήττει τον νότιο Λίβανο

Την ώρα που εκτοπισμένοι πρόσφυγες προσπαθούν να επιστρέψουν στα χωριά τους και στις κατοικίες τους, το ισραηλινό πυροβολικό, σύμφωνα με το Al Jazeera, πλήττει τον κεντρικό τομέα του νοτίου Λιβάνου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των λιβανικών Αρχών, περισσότερα από 40.000 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί.

Συμπερασματικά, όλα δείχνουν ότι ο τερματισμός του πολέμου είναι ακόμα μακριά και όλα κρέμονται από μια κλωστή για να ξεκινήσουν πάλι οι εχθροπραξίες.