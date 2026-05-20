Τάνκερ ελληνικών συμφερόντων ακινητοποιήθηκε από τις ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ. Οι αμερικανικές δυνάμεις μπλόκαραν το υπερδεξαμενόπλοιο «Agios Fanourios I» , του εφοπλιστή Θανάση Μαρτίνου, στο πλαίσιο των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν.

Ωστόσο, μετά από πιέσεις από το Βιετνάμ, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής επέτρεψαν στο «Agios Fanourios Ι» να συνεχίσει κανονικά την πορεία του.

Το τάνκερ που ανήκει στην Eastern Mediterranean Maritime του εφοπλιστή Θανάση Μαρτίνου μετέφερε ένα μεγάλο φορτίο αργού πετρελαίου και βρέθηκε στο επίκεντρο μιας γεωπολιτικής εμπλοκής που προσομοίαζε σε διπλωματικό θρίλερ. Με αίσιο τρόπο έληξε το επεισόδιο στα Στενά του Ορμούζ μετά από τις πιέσεις του Βιετνάμ.

Σημειώμενεται, όμως, πως το δεξαμενόπλοιο 300.000 τόνων παρέμεινε ακινητοποιημένο για μερικά εικοσιτετράωρα, προκαλώντας αναστάτωση τόσο διεθνή ναυτιλία, όσο και στην κυβέρνηση του Βιετνάμ, προς την οποία κατευθυνόταν το τάνκερ.

Σύμφωνα με το maritime traffic, το τάνκερ ελληνικών συμφερόντων κινείται κανονικά με πορεία στην Αραβική Θάλασσα με προορισμό το Βιετνάμ. Η άφιξη του υπολογίζεται στις 30 Μαΐου.

Το μπλόκο από τη CENTCOM και οι πιέσεις του Βιετνάμ

Το τάνκερ «Agios Fanourios I» είχε φύγει μόλις από το Ιράκ, αφού είχε πραγματοποιήσει φόρτωση περίπου 2.000.000 βαρελιών πετρελαίου και είχε προορισμό την εταιρεία Petrovietnam Oil, στο Βιετνάμ.

Η CENTCOM μπλόκαρε το δεξαμενόπλοιο και η κυβέρνηση του Βιετνάμ, μαθαίνοντας για το συμβάν, άσκησε πιέσεις στην Ουάσινγκτον, προκειμένου να απελευθερώσει το φορτίο, προειδοποιώντας για επικείμενα ενεργειακά προβλήματα στη χώρα.

Ο αντιπρόεδρος της Petrovietnam Oil, Hoang Dinh Tung έστειλε επίσημη επιστολή προς τις αμερικανικές Αρχές, γράφοντας ότι το φορτίο ήταν «ζωτικής σημασίας» για τη λειτουργία του διυλιστηρίου Nghi Son και την εξυπηρέτηση εκατομμυρίων πολιτών.

Η αμερικανική κεντρική διοίκηση (CENTCOM) είχε ενημερώσει ότι η ακινητοποίηση του «Agios Fanourios Ι» αποφασίστηκε στο πλαίσιο των κυρώσεων από τις ΗΠΑ σε βάρος του Ιράν. Η κίνηση αυτή των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε παρά το γεγονός ότι το αργό ερχόταν αποδεδειγμένα από το Ιράκ και όχι από ιρανικές εξαγωγές.

Σημειώνεται πως το «Agios Fanourios I» του εφοπλιστή Θανάση Μαρτίνου είχε προσπαθήσει ήδη δύο φορές τον Απρίλιο να εξέλθει από τον Περσικό Κόλπο, χωρίς αποτέλεσμα. Εν μέσω μιας περιόδου κρίσης στη Μέση Ανατολή, το τάνκερ αυτό αποτέλεσε το πρώτο πλοίο τέτοιου μεγέθους που κατάφερε να πλησιάσει τη Βασόρα από εξωτερική ζώνη.