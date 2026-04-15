Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην περιφέρεια Γκουανγκντόνγκ, στην Κίνα, όταν μια γυναίκα, αφού φέρεται να είχε τσακωθεί με τον άνδρα της, βγήκε στο μπαλκόνι του σπιτιού και πετούσε συνεχώς χρήματα, με τους περαστικούς να μαζεύονται για να πάρουν όσα περισσότερα χρήματα μπορούσαν.

Εκτιμάται ότι περίπου 162 χιλιάδες δολάρια «έκαναν φτερά», με τη Mail Online να σημειώνει πως οι διαχειριστές του κτηρίου επιβεβαίωσαν ότι τα χρήματα είναι γνήσια. Κάτοικοι και περαστικοί έσπευσαν κάτω από την πολυώροφη πολυκατοικία για να μαζέψουν όσα χαρτονομίσματα μπορούσαν.

Πάντως, μια άλλη εκδοχή υποστηρίζει ότι η γυναίκα βρισκόταν σε έντονη συναισθηματική φόρτιση, αφού έμαθε για σοβαρή ασθένεια οικογενειακού φίλου.

Woman throws $162k in cash from Balcony after ‘fight with her husband.’ pic.twitter.com/walCRvzb31 — Temitope Hassan (@temihat) April 15, 2026

