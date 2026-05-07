Ο πρώην Πρίγκιπας Άντριου δέχτηκε επίθεση από έναν άνδρα, κοντά στην κατοικία του, την Τετάρτη, 6 Μαΐου.

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι έλαβε μια καταγγελία, με βάση την οποία ένας άνδρας εκδήλωνε απειλητική συμπεριφορά στο χωριό Γούλφερτον της ανατολικής Αγγλίας. Ωστόσο, οι Αρχές δεν αναφέρθηκαν στον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, ούτε ότι εμπλεκόταν με οποιοδήποτε τρόπο στο περιστατικό.

Ο δράστης συνελήφθη ως ύποπτος για διατάραξη της τάξης και για κατοχή επιθετικού όπλου και παραμένει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με την Telegraph, ο άνδρας φορούσε κουκούλα και πλησίασε τον αδελφό του Βασιλιά Καρόλου, προτού αρχίσει να του φωνάζει. Ο Άντριου είχε βγάλει βόλτα τα σκυλιά του και έφυγε με το αυτοκίνητό του, συνοδευόμενος από έναν σωματοφύλακα.