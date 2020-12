Ο Γιώργος Τσαλίκης και η Αλεξάνδρα Κατσαΐτη στο live της Πέμπτης του Just the 2 of us είπαν το κομμάτι «Άπονε» που είχε τραγουδήσει η Μάρθα Καραγιάννη στην ταινία «Το ανθρωπάκι» με συμπρωταγωνιστή τον Κώστα Βουτσά.

