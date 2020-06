Ο πρίγκιπας Χάρι ανησυχεί για το μέλλον του γιου του

Ο πρίγκιπας Harry ανησυχεί ιδιαίτερα για τον κορωνοϊό και για το πώς πρόκειται να εξελιχθεί η ζωή του γιου του, του Archie.

Αυτή τη στιγμή, ο πρίγκιπας ζει στο Λος Άντζελες μαζί με τη γυναίκα του, τη Meghan και δεν δίστασε να αναφερθεί σε ό,τι τον φοβίζει μέσω μιας επιστολής την οποία έγραψε για τη φιλανθρωπική οργάνωση African Parks, η οποία είναι υπό την προστασία του.

Μεταξύ άλλων, ο ίδιος πιστεύει ότι η φροντίδα του πλανήτη μας είναι σημαντική αφού αυτόν πρόκειται να κληρονομήσουν τα παιδιά μας.

Prince Harry has written a letter for @AfricanParks’ annual report on the world’s current extinction crisis and the effects of the coronavirus pandemic. “I feel the pressure is even greater to ensure we can give our children the future they deserve,” he says.



