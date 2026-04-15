Δημήτρης Παπανώτας: Χείμαρρος κατά της Ελεονώρας Μελέτη για τις καισαρικές – «Σοβαρευτείτε λίγο κορίτσια!»

Η Ελεονώρα Μελέτη έκανε μια δημοσίευση στο προσωπικό προφίλ της στο Instagram, με αφορμή το άρθρο που κυκλοφόρησε ότι «η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στις καισαρικές τομές στην ΕΕ», καθώς η ίδια έχει γεννήσει με καισαρική.

Η ίδια γράφει: «Συχνά είναι η μόνη λύση. Πρόκειται για ένα σοβαρό χειρουργείο, με απίστευτους πόνους τα πρώτα 24ωρα και σημαντικό περιορισμό σε βασικές λειτουργίες, για πολλούς μήνες μετά. Την ίδια στιγμή που είσαι ασθενής, πρέπει να φροντίζεις κι ένα βρέφος. Το σώμα δεν επιστρέφει ποτέ στο πώς ήταν πριν. Δεν είμαστε δειλές, ούτε χειρότερες μητέρες όσες γέννησαν με καισαρική. Η “ηρωποίηση” όσων τα κατάφεραν με φυσικό τοκετό και η ταυτόχρονη υποτίμηση όσων πήγαν χειρουργείο, ειδικά όταν γίνεται από γυναίκα σε γυναίκα, κρύβει μέσα της χυδαίο μισογυνισμό».

Η ίδια συνεχίζει: «Και τώρα όσες έχουμε κάνει καισαρική, ας στείλουμε μεταξύ μας αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Εμείς ξέρουμε πώς είναι να μην σε ταΐζουν αν δεν πας τουαλέτα γιατί όλοι περιμένουν τα εντόσθια να πάρουν τη σωστή τους θέση. Ξέρουμε τους πόνους χωρίς παυσίπονο για να μην περάσει το φάρμακο στο γάλα. Ξέρουμε το άγχος του να σηκωθείς όταν ακούς το μωρό να κλαίει και να θες βοήθεια. Για τις υπόλοιπες γυναίκες, είστε απλά πολύ τυχερές που ζήσατε μια μαγική εμπειρία. Σας θαυμάζουμε και σας ζηλεύουμε! (καλοπροαίρετα)».

Στο πλατό της εκπομπής «Happy Day» σήμερα, Τετάρτη 15/4, σχολίασαν την εν λόγω δημοσίευση και ήταν ιδιαίτερα έντονη κατά της Ελεονώρας Μελέτη.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου είπε: «Εγώ αναρωτιέμαι αν ήταν από την άλλη μεριά στις γυναίκες που έχουν γεννήσει με φυσιολογικό τοκετό, θα έλεγε το ίδιο και δεν θα κουνούσε το δάχτυλο; Ξέρουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια υπερβολή για τις καισαρικές… Μην εθελοτυφλούμε ότι δεν υπάρχουν γυναίκες που θέλουν να γεννήσουν συγκεκριμένη μέρα και ώρα λόγω ωροσκόπου. Γιατί τέτοιες εκφράσεις;».

Ο Δημήτρης Παπανώτας σχολίασε: «Μαλλιοτράβηγμα χωρίς λόγο. Ο ακραίος χυδαίος μισογυνισμός που κολλάει; Τι είναι αυτό το πράγμα; Πίνεις ένα ποτήρι δηλαδή, α είναι ακραίος μισογυνισμός. Λίγο σοβαρευτείτε κορίτσια. Μην χρησιμοποιούμε λέξεις που έχουν μια βαριά ουσία σε άσχετα θέματα. Ποιον έλεγε για ακραίο μισογυνισμό;».

Επίσης, η Τίνα Μεσσαροπούλου συμπλήρωσε: «Υπάρχει και πλευρά που οι γιατροί πάνε διακοπές το καλοκαίρι και σου λένε έλα να γεννήσεις την τάδε ημερομηνία».

