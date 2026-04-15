Τι θα συνέβαινε αν τα καλώδια ρεύματος εξαφανίζονταν; Ένα τέτοιο σενάριο, που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε επιστημονική φαντασία, αρχίζει να αποκτά ρεαλιστική βάση. Η Φινλανδία διερευνά νέους τρόπους μετάδοσης ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς τη χρήση παραδοσιακών καλωδίων, αξιοποιώντας ηλεκτρομαγνητικά πεδία για τη μεταφορά ρεύματος, από το ένα σημείο στο άλλο.

Η τεχνολογία αυτή μπορεί να παρομοιαστεί με το Wi-Fi, αλλά αντί για δεδομένα, μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια. Αν και η ιδέα δεν είναι καινούργια, είχε διατυπωθεί ήδη πριν από περισσότερο από έναν αιώνα, από το Νικολά Τέσλα (Διάσημος Σερβο- Αμερικανός εφευρέτης με τεράστια συνεισφορά στο σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας), σήμερα επανέρχεται δυναμικά, χάρη στις εξελίξεις της σύγχρονης τεχνολογίας.

Οι πιθανές εφαρμογές είναι ιδιαίτερα σημαντικές: από τον φωτισμό δρόμων και την ηλεκτροδότηση απομακρυσμένων περιοχών, μέχρι τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων και την άμεση αποκατάσταση ενέργειας, σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι η μείωση των υποδομών, καθώς δεν απαιτείται εγκατάσταση εκτεταμένων δικτύων καλωδίων. Αυτό συνεπάγεται ταχύτερη υλοποίηση έργων και μεγαλύτερη ευελιξία στην παροχή ενέργειας, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα πιο αποδοτικό και καινοτόμο ενεργειακό μέλλον.