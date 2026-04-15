Η Σία Κοσιώνη μίλησε στα τηλεοπτικά συνεργεία. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ ρωτήθηκε για το Πάσχα, το οποίο είναι το πρώτο που περνάει μετά την περιπέτεια της υγείας της.

Ακόμη, αναφέρθηκε στα δημοσιεύματα που την θέλουν να αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ.

Αρχικά, η Σία Κοσιώνη είπε: «Οι γιορτές πάντα είναι κούραση, δεν είναι ξεκούραση. Υπάρχει πνευματική ξεκούραση όμως. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Εύχομαι υγεία σε σας και στις οικογένειές σας».

Όταν ρωτήθηκε για την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας της, η ίδια ανέφερε: «Δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ καλύτερα. Ήταν ένα όμορφο Πάσχα, ξεχωριστό για μένα, μετά την περιπέτεια που είχα. Έχω επανέλθει σχεδόν. Άναψα κι εγώ ένα κεράκι για όλους όσους άναψαν για μένα όσο ήμουν στο νοσοκομείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι υγεία και χαρές σε όλους σας».

Για τα δημοσιεύματα που την θέλουν να αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ, ξεκαθάρισε: «Δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση καθόλου. Είναι άγιες μέρες, δεν λέμε τέτοια πράγματα».

