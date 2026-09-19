Μια από τις πιο χαρακτηριστικές τηλεοπτικές στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη προβλήθηκε ξανά το βράδυ της Παρασκευής μέσα από τη συχνότητα του MEGA. Η επιστροφή του «Σπίτι με το MEGA» ταξίδεψε ξανά τους τηλεθεατές στις μεγάλες επιτυχίες και τις ξεχωριστές ερμηνείες του αγαπημένου καλλιτέχνη. Με τη μοναδική του ενέργεια, τη χαρακτηριστική φωνή και τις προσωπικές εξομολογήσεις για την πορεία των τριών δεκαετιών του στο τραγούδι, ο Γιώργος Μαζωνάκης καθήλωσε για ακόμη μία φορά το κοινό, χαρίζοντας μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα και αναμνήσεις.

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