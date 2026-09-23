Θαμπώνει με το κορμί της, όπως ο ήλιος της Μεσογείου. Η Κατερίνα Δαλάκα περνάει όμορφες και ξένοιαστες στιγμές στη Μύκονο. Η αθλήτρια, και πρώην παίκτρια του Survivor, αποφάσισε να κάνει μια κρουαζιέρα μαζί με τον σύντροφό της, επιχειρηματία Θέμη Αμβροσιάδη και τις φίλες της στο νησί των ανέμων.

Όλοι μαζί επιβιβάστηκαν στο πολυτελές Aron 26 και όργωσαν τις νότιες παραλίες της Μυκόνου. Η παρέα απόλαυσε βουτιές σε μαγευτικά μέρη όπως το Paradise και Super Paradise, που φημίζονται για τα καταγάλανα νερά τους και έβγαλε αρκετές φωτογραφίες.

Το σκάφος Aron 26 μήκους 17 μέτρων, που ανήκει σε εταιρία του Νίκου Κουρούμαλου, διαθέτει τρεις καμπίνες και μπορεί να φιλοξενήσει έως δέκα άτομα.

Με μοντέρνα εσωτερική διαρρύθμιση, πίσω κατάστρωμα σχεδιασμένο για φαγητό και χαλάρωση και εξοπλισμό για πολλά θαλάσσια σπορ αποτελεί ιδανική επιλογή για ημερήσιες κρουαζιέρες στις Κυκλάδες.

govastiletto.gr – Κατερίνα Δαλάκα – Θέμης Αμβροσιάδης: Τρυφερά στιγμιότυπα στη Μύκονο