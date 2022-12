Απεργία στους New York Times – Η μεγαλύτερη εδώ και 40 χρόνια

Περισσότεροι από 1.100 εργαζόμενοι των New York Times ετοιμάζονται να κλείσουν τους υπολογιστές τους και να κατέβουν στη μεγαλύτερη απεργία του προσωπικού της εφημερίδας από τα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Η 24ωτη απεργία θα ξεκινήσει τα μεσάνυχτα της 8ης Δεκεμβρίου και οι εργαζόμενοι θα κάνουν πικετοφορία έξω από τα γραφεία της εφημερίδας. Στη συγκέντρωση αλληλεγγύης που οργανώνεται θα μιλήσουν επιφανείς δημοσιογράφοι, όπως η ερευνήτρια δημοσιογράφος, γνωστή για την κάλυψη των πολιτικών δικαιωμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, Νικόλ Χάνα Τζόουνς.

Σύμφωνα με το δημοσιογραφικό συνδικάτο News Guild of New York, που εκπροσωπεί δημοσιογράφους, τεχνικούς και άλλα μέλη του προσωπικού των New York Times, οι 1.100 και πλέον εργαζόμενοι που θα απεργήσουν αντιπροσωπεύουν το 90% του συνόλου. «Ελπίζαμε να καταλήξουμε σε μια δίκαιη συμφωνία πριν την προθεσμία που είχαμε δώσει, αλλά πλέον περισσότεροι από 1.100 εξ ημών είμαστε έτοιμοι να σταθούμε ενωμένοι ο ένας για τον άλλο, αλλά και ενωμένοι για όλους τους δημοσιογράφους σε κάθε μέρος», είπε η δημοσιογράφος Τζένι Βρέντας.

Οι εργαζόμενοι της εφημερίδας ζητούν νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και αυξήσεις μισθών. Η διοίκηση των New York Times λέει ότι έχει προσφέρει «σημαντικές αυξήσεις», αλλά το συνδικάτο αντιτείνει ότι η εφημερίδα «έχει συχνά μπερδέψει τις ίδιες της τις προτάσεις». Οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται από τον Μάρτιο του 2021, οπότε είχε λήξει η τελευταία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αλλά μετά από ενάμιση χρόνο άκαρπων προσπαθειών το συνδικάτο αποφάσισε να προχωρήσει στην απεργία.