Αυξάνεται η ζήτηση για μικροδάνεια στην Ευρώπη

Την αυξανόμενη ζήτηση για μικροδάνεια στην Ευρώπη επιβεβαιώνει έκθεση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μικροχρηματοδοτήσεων (EMN) και του Κέντρου Μικροχρηματοδοτήσεων (MFC) για το 2017-2018, τα αποτελέσματα της οποίας θα παρουσιαστούν αναλυτικά στη διάρκεια εκδήλωσης με θέμα «E=mc2 – Fighting for Social Exclusion and Unemployment in Europe», στις 23 Οκτωβρίου, στη Θεσσαλονίκη.



Με βάση την έρευνα, ο συνολικός αριθμός των μικροδανείων που εκταμιεύτηκαν πέρυσι ήταν 660.330 (αύξηση 5% σε σχέση με το 2016), συνολικής αξίας 2,1 δισ. ευρώ.



Παράλληλα, ο συνολικός αριθμός των ενεργών δανειοληπτών, που εξυπηρετούνται από τoυς κατά τόπους Φορείς Παροχής Μικροχρηματοδοτήσεων (MFIs) ήταν 988.457, με ένα ακαθάριστο χαρτοφυλάκιο μικροδανείων ύψους 3,2 δισ. ευρώ (+6% σε σύγκριση με το 2016).



Με βάση τα ευρήματα της έρευνας δε, το 2017 περίπου 443.825 πελάτες γνώρισαν τις μικροπιστώσεις μέσω των μη χρηματοδοτικών υπηρεσιών, ενώ από αυτόν τον αριθμό πάνω από τους μισούς δεν ήταν "εξοικειωμένοι" δανειολήπτες.



«Σύμφωνα με μελέτες που έχουν εκπονήσει διάφοροι φορείς μικοπίστωσης (MFIs), η πρόσβαση στις μικροπιστώσεις προς τους αποκλεισμένους από την παραδοσιακή τραπεζική σε συνδυασμό με τις μη χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, όπως η καθοδήγηση, η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, η κατάρτιση, οι υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης (Business Development Services), δύνανται να έχουν θετικό αντίκτυπο στους ωφελούμενους και στην κοινωνία ευρύτερα, σε πολλαπλάσιο βαθμό» υπογραμμίζεται σε σημερινή ανακοίνωση του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) και του MicroSTARS, ενόψει της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη.



Την εκδήλωση διοργανώνουν τα Κέντρα Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης microSTARS, τα οποία αποτελούν πρωτοβουλία του ΚΕΠΑ, συμμετέχοντας για τρίτη συνεχή χρονιά στην καμπάνια για την προώθηση της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μικροπιστώσεων (η οποία αποτελεί πρωτοβουλία του ΕΜΝ και του MFC, με τη στήριξη 20 φορέων και οργανισμών από 11 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και το ΚΕΠΑ, μέσω του έργου microSTARS).



Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί κατά τις ώρες 17.00– 20.00, στον χώρο του Οικοσυστήματος Καινοτομίας Θεσσαλονίκης OK!Thess (Κομοτηνής 2 & Μαρία Κάλλας, Θεσσαλονίκη).



Σκοπός της φετινής εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για την έννοια και τον θεσμό των μικροπιστώσεων στην Ελλάδα, εν αναμονή των αλλαγών του θεσμικού πλαισίου στη χώρα μας για τις μικροχρηματοδοτήσεις. Η φετινή εκδήλωση έχει δύο ενότητες:



-Κλειστό workshop (Country Meeting), υπό την αιγίδα του Microfinance Centre (MFC), φορέα που συμμετέχει στο consortium που διαχειρίζεται την τεχνική βοήθεια του EaSI, όπου λαμβάνουν μέρος όλοι οι εμπλεκόμενοι στην Ελλάδα, φορείς γύρω από τις μικροπιστώσεις (ΚΕΠΑ, AFI, Παγκρήτια Τράπεζα, Συνεταιριστική Καρδίτσας, Συνεταιριστική Θεσσαλίας, κ.α.), μαζί με policy makers από τα συναρμόδια υπουργεία που έχουν είτε πόρους για μικροδάνεια, είτε τεχνική βοήθεια, έτσι ώστε να υπάρξει αμφίπλευρη ενημέρωση για τους διαθέσιμους πόρους και τις ανάγκες των φορέων που δραστηριοποιούνται στο εν λόγω πεδίο και ανοιχτή εκδήλωση, όπου θα πραγματοποιηθεί από τις 17.00 έως τις 20.00 παρουσίαση από στελέχη του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης του υπό διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου, ενώ θα παρουσιαστούν οι τελευταίες εξελίξεις στον χώρο στην Ευρώπη από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).