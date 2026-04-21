Το καλοκαίρι αυτό θα είναι δύσκολο για την Ευρώπη, λόγω των ελλείψεων καυσίμων που προκαλούνται από τον πόλεμο στο Ιράν και του κλεισίματος των στενών του Ορμούζ ακόμα και στο καλύτερο σενάριο, δήλωσε σήμερα ο επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νταν Γιόργκενσεν.

Η ΕΕ ετοιμάζει μέτρα για να μειώσει τον αντίκτυπο που έχει ο πόλεμος στην προσφορά καυσίμων αεριωθουμένων, δήλωσε ο Γιόργκενσεν σε δημοσιογράφους στη Μαδρίτη.

«Αν χρειαστεί, μπορούμε να ανακατανείμουμε και να μοιραστούμε τα καύσιμα αεριωθουμένων που έχουμε», δήλωσε.

Ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες έχουν προειδοποιήσει για ελλείψεις στα καύσιμα αεριωθουμένων μέσα σε διάστημα εβδομάδων, ως αποτέλεσμα του πολέμου στο Ιράν που έχει αποκλείσει την κύρια οδό ανεφοδιασμού μέσω των στενών του Ορμούζ.

Περίπου το 75% των προμηθειών της Ευρώπης σε καύσιμα αεριωθουμένων έρχεται από τη Μέση Ανατολή.

Η σύγκρουση προκαλεί τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία, εκτιμά ο επικεφαλής του IAE Μπιρόλ

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν προκαλεί τη χειρότερη ενεργειακή κρίση που έχει αντιμετωπίσει ποτέ ο κόσμος, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) Φατίχ Μπιρόλ.

«Πρόκειται πραγματικά για τη μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία», εκτίμησε ο Μπιρόλ μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter.

«Η κρίση είναι ήδη τεράστια, αν συνδυάσουμε τις επιπτώσεις της κρίσης πετρελαίου και της κρίσης φυσικού αερίου με τη Ρωσία», πρόσθεσε.

Λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει σχεδόν διακοπεί η ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ από όπου υπό κανονικές συνθήκες διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η τρέχουσα κρίση έρχεται να προστεθεί στις επιπτώσεις του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία εξαιτίας του οποίου η ΕΕ διέκοψε τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου.

Ο Μπιρόλ είχε επισημάνει νωρίτερα τον Απρίλιο ότι θεωρεί την τρέχουσα κατάσταση στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές χειρότερη από τις προηγούμενες κρίσεις του 1973, του 1979 και του 2022 μαζί και είχε προειδοποιήσει ότι ο κόσμος ετοιμάζεται να ζήσει «μαύρο Απρίλιο».

«Ο Μάρτιος ήταν πολύ δύσκολος, αλλά ο Απρίλιος θα είναι πολύ χειρότερος», είχε τονίσει.

Τον Μάρτιο ο IAE συμφώνησε να αποδεσμεύσει αριθμό ρεκόρ 400 εκατ. βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα προκειμένου να αντιμετωπίσει την κατακόρυφη άνοδο των τιμών του πετρελαίου.