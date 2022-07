Χωρίς τέλος το χάος στις αερομεταφορές

Ο καθηγητής μαθηματικών καθόταν αμέριμνος στο κομψό καφενείο της γνωστής κεντροευρωπαϊκής μεγαλούπολης απολαμβάνοντας το καφεδάκι του.

Ήταν η τελευταία ημέρα του Ιουνίου. Σε λίγες ημέρες θα έφθαναν τα εγγόνια του από τη Νέα Υόρκη και στη συνέχεια όλοι μαζί θα έπαιρναν τον πηγαιμό για την Ελλάδα, όπως κάθε χρόνο. Στις αρχές του μήνα είχε κλείσει τα αεροπορικά εισιτήρια.

Όλα έτοιμα και στην ώρα τους. Ξαφνικά το κινητό του τον προειδοποιεί πως μόλις έλαβε ένα μήνυμα. Είναι από τη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης. Ο απρόσωπος αποστολέας τού εξηγεί πως έχει ενσκήψει σοβαρότατο ζήτημα στα αεροδρόμια. Σημειώνονται καθυστερήσεις, ακυρώσεις πτήσεων, μπλοκαρίσματα στην εξυπηρέτηση των επιβατών, ενώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην έγκαιρη εξυπηρέτηση του συστήματος αποσκευών των ταξιδιωτών. Σημειώνονται ακόμη και λάθη λόγω φόρτου εργασίας.

Όπως επισημαίνεται και παρακάτω, ήδη έχουν αρχίσει οι αντιδράσεις των εργαζομένων στα αεροδρόμια και στα γκισέ των εταιρειών που ζητούν άμεσες αυξήσεις, αλλά και βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Με λίγα λόγια, το άνοιγμα που επιτέλους σημειώθηκε στις αερομεταφορές μετά από δύο χρόνια πανδημίας, φέρνοντας χαμόγελα στην παγκόσμια τουριστική βιομηχανία, αντιμετωπίζει άμεσο πρόβλημα αυτοϋπονόμευσης από τις ίδιες τις αεροπορικές εταιρείες.

Πρώτον, διότι λόγω πανδημίας είχαν απολύσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του προσωπικού τους και δεν έσπευσαν να το αντικαταστήσουν.

✈️ GRÈVE RYANAIR 24-25-26 JUIN !

✊ Le premier jour de la grève a débuté. Les équipages ont décidé de faire un arrêt suite aux agissements de la direction qui outrepasse les limites. Les travailleurs méritent le respect.

ℹ️ Les causes de la grève ici : https://t.co/2Jcz8izFij pic.twitter.com/kAH77sNH01 — CNE-GNC (@CNEGNC) June 24, 2022

Δεύτερον, διότι η απότομη και κλιμακούμενη αύξηση στα καύσιμα δεν αφήνει περιθώρια στις εταιρείες, οι οποίες ψάχνουν τρόπους να διασφαλίσουν πόρους για να αντεπεξέλθουν στα αυξημένα λειτουργικά τους έξοδα. Το αποτέλεσμα είναι εφιαλτικό: Χωρίς προσωπικό, με αυξανόμενη ζήτηση, και μέσα στο κατακαλόκαιρο οι αεροπορικές εταιρείες δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους και το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει ομαλά.

@dusairport @Duesseldorf @antenne @WDRaktuell Wie ist so etwas bei uns in Deutschland möglich?! Überall nur Koffer und keiner fühlt sich dafür verantwortlich??? Wann passiert hier endlich etwas? Müssen die Leute erst laut und gewaltsam werden? Aufstand? 🤬😡😤Armutszeugnis! 🤣 pic.twitter.com/OnolU5VPwp — Christian (@wntrbrgchrstn) July 1, 2022

Υπάρχει και ένα τρίτος λόγος: Όταν οι αεροπορικές εταιρείες απευθύνθηκαν σε πρώην απολυμένους εργαζομένους για να επανέλθουν στην εργασία τους, έπεσαν σε τοίχο. Το εργατικό δυναμικό των ευρωπαϊκών χωρών δεν ανταποκρίθηκε στις συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Σημάδι των καιρών.

Οι προβλέψεις σχετικά με την εξομάλυνση της κατάστασης είναι δυσοίωνες. Ο διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Lufthansa AG, Κάρστεν Σποχρ, προειδοποίησε ότι πιθανότατα δεν θα επανέλθει η κανονικότητα μέχρι το τέλος του έτους.

Ισπανία: Εταιρεία χαμηλού κόστους ακυρώνει περίπου 50 πτήσεις εξαιτίας απεργίας του προσωπικού

Το άλμα του πληθωρισμού σε όλη την ήπειρο είχε ως αποτέλεσμα εκατομμύρια εργαζόμενοι να παλεύουν με το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης, οδηγώντας τα εργατικά συνδικάτα να ζητούν υψηλότερες μισθολογικές αυξήσεις, που συχνά συνοδεύονταν από προκηρύξεις απεργιών.

Χθες Πέμπτη, περισσότερες από 50 πτήσεις εταιρείας χαμηλού κόστους από και προς την Ισπανία ακυρώθηκαν και αρκετές εκατοντάδες άλλες καθυστέρησαν κατά τη διάρκεια απεργίας του προσωπικού καμπίνας της αεροπορικής εταιρείας.

Η απεργία πραγματοποιήθηκε την ώρα που τα ευρωπαϊκά σχολεία έκλειναν για καλοκαιρινές διακοπές, με το προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας να διεκδικεί καλύτερες συνθήκες εργασίας και αμοιβές.

@Ryanair 11hrs in @MalagaAirport Flight cancelled & no flights until Weds. No help for anyone stranded for days at the airport just ‘claim here when you’ve booked something’ not even offering water for people queueing! Absolute disgrace! #Ryanair #ryanairstrike #shambles pic.twitter.com/oME403LBDR — Rachael (@rachparker_12) June 26, 2022

Τα πληρώματα καμπίνας της Ryanair και της EasyJet στην Ισπανία θα προχωρήσουν σε νέες κινητοποιήσεις το προσεχές διάστημα, προκαλώντας τεράστια προβλήματα σε ταξιδιώτες που ταξιδεύουν από και προς τα αεροδρόμια της Βαρκελώνης, της Μαδρίτης, του Αλικάντε, της Μάλαγα, της Σεβίλλης, της Πάλμα, της Βαλένθια, της Χιρόνα και της Ίμπιζα.

Εν τω μεταξύ, από σήμερα ξεκινούν κινητοποιήσεις και τα πληρώματα της easyJet στην Ισπανία μετά τις απεργίες των συναδέλφων της της Ryanair στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Πορτογαλία, και στο Βέλγιο το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Απεργιακές κινητοποιήσεις σε κεντρικά αεροδρόμια της Γαλλίας στο πικ της τουριστικής περιόδου

Απεργιακές κινητοποιήσεις έχουν εξαγγείλει εργαζόμενοι στα αεροδρόμια της Γαλλίας με κύριο αίτημά τους τις αυξήσεις στους μισθούς.

Εξαιτίας της απεργίας που προβλέπεται να διαρκέσει ως την Κυριακή και αφορούν και τον Όμιλο Αεροδρομίων του Παρισιού, αυτός κάλεσε τους επιβάτες να έρχονται «τρεις ώρες πριν από την προβλεπόμενη απογείωση για διεθνή πτήση και δύο ώρες για μια εσωτερική ή ευρωπαϊκή πτήση».

#France🇫🇷 " The Chaos "#Paris Charles De Gaulle airport..

The question who's doing this strike? Not the French police !

Why there's not many police border control staff ? https://t.co/OFc1tlIibx pic.twitter.com/yrmy5bSwmG — A. Dorbane (@AbdelDorbane) June 30, 2022

Απεργιακές κινητοποιήσεις από σήμερα 1η Ιουλίου ως τις 4 του μήνα είχαν προκηρυχθεί επίσης στο αεροδρόμιο Μασσαλίας-Προβηγκίας, αλλά η διεύθυνσή του δεν προέβλεπε χθες ούτε ακυρώσεις ούτε καθυστερήσεις, καθώς το προσωπικό έχει επιταχθεί με νομαρχιακό διάταγμα.

Η Air France ανακοίνωσε ότι ακύρωσε περισσότερες από το 10% των πτήσεών της μικρών και μεσαίων αποστάσεων στο Σαρλ ντε Γκωλ και διατηρεί το πρόγραμμά της πτήσεων μεγάλων αποστάσεων.

Η έλλειψη προσωπικού κύρια αιτία των καθυστερήσεων στα αεροδρόμια της Βρετανίας

Στη Βρετανία τα αεροδρόμια έχουν διαταραχθεί σοβαρά εδώ και εβδομάδες, με μεγάλες ουρές και σειρές ακυρώσεων από την Easy jet, την British Airways, την Tui ή τη Wizz Air.

WELCOME BACK TO BIGGEST AIRPORT IN THE UK 🙃 #heathrowairport pic.twitter.com/dRsiTH7QGr — Seniha Uğurlu İnci (@ugurluseniha) June 28, 2022

Το αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα περιορίσει τον αριθμό των καθημερινών πτήσεων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, για να αποφευχθεί περαιτέρω χάος.

Η Easyjet ανακοίνωσε, επίσης, την περασμένη Δευτέρα μείωση της μεταφορικής της ικανότητας αυτό το καλοκαίρι λόγω ελλείψεων προσωπικού, τόσο στα αεροδρόμια και στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας όσο και σε εταιρείες.

Απεργία προετοιμάζουν και οι εργαζόμενοι εδάφους της British Airways στο αεροδρόμιο Χίθροου, που, όπως εκτιμά το Reuters, θα προκαλέσει τεράστια αύξηση στην πίεση των αεροδρομίων. Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται λόγω της απόφασης της εταιρείας να μην αποσύρει τη μείωση 10% που υπέστησαν οι μισθοί του προσωπικού εδάφους λόγω της πανδημίας.

Το συνδικάτο εργαζομένων προειδοποίησε για ένα καλοκαίρι απεργιών.

Στο έλεος του χάους στα γερμανικά αεροδρόμια…

Μια πραγματική τραγωδία εξελίσσεται στα γερμανικά αεροδρόμια για όσους έχουν προγραμματίσει διακοπές τους καλοκαιρινούς μήνες, σύμφωνα με δημοσίευμα της DW.

Οι τουρίστες με τις οικογένειές τους και με βαλίτσες στο χέρι προσπαθούν το αυτονόητο: να φτάσουν στον τόπο των διακοπών τους έχοντας πληρώσει ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό για αεροπορικά εισιτήρια. Αλλά δεν υπάρχει ικανό προσωπικό για να διεκπεραιώσει όλη τη διαδικασία μέχρι την πόρτα του αεροσκάφους. Κι αυτό στην καλύτερη περίπτωση. Γιατί πολλοί δεν μπορούν να φτάσουν ούτε μέχρι εκεί.

Πολλές αεροπορικές εταιρείες, μη μπορώντας να ανταποκριθούν στην αυξημένη τουριστική κίνηση λόγω εποχής, ακυρώνουν πολλές πτήσεις. Τις προάλλες αίφνης η Lufthansa διάγραψε 2.200 από τις 80.000 πτήσεις από το πρόγραμμά της με επίκεντρο τη Φρανκφούρτη και το Μόναχο, πτήσεις ανάμεσα σε γερμανικούς ή ευρωπαϊκούς προορισμούς, προσφέροντας εναλλακτικές πτήσεις ή σιδηροδρομικές συνδέσεις. Ίδια τύχη έχουν και όσοι έχουν κλείσει με αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους.

Το πρόβλημα είναι ότι λείπει προσωπικό. Λείπουν συγκεκριμένα 7.200 εργαζόμενοι, που φαίνεται ότι επειδή την περίοδο της πανδημίας δεν υπήρχε κίνηση στα αεροδρόμια, αναζήτησαν αλλού απασχόληση. Πώς όμως θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και μάλιστα λίγο πριν μπει ο Ιούλιος; Τρεις καθ' ύλην αρμόδιοι υπουργοί συνενώνουν τις δυνάμεις τους για να βρεθεί λύση, έστω εκ των ενόντων.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου οι υπουργοί Μεταφορών Φόλκερ Βίσινγκ, Εργασίας Χουμπέρτους Χάιλ και Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ, παρουσίασαν ένα σχέδιο δράσης που στηρίζεται βασικά στην προσωρινή απασχόληση αλλοδαπών για να συνδράμουν στο check in και στους τομείς ασφαλείας. Επιπλέον, θα συσταθεί διυπουργική ομάδα εργασίας για την εφαρμογή των μέτρων.

Η απασχόληση ξένων θα διευκολυνθεί με επίσπευση των διαδικασιών για την απόκτηση αδειών παραμονής και εργασίας. Η Νάνσι Φέζερ διευκρίνισε ότι, παρά τις πιεστικές συνθήκες, δεν πρόκειται να γίνουν συμβιβασμοί σε θέματα ασφαλείας και οι ξένοι εργαζόμενοι θα υποβληθούν στους ίδιους ελέγχους, όπως όλοι οι άλλοι. «Η κυβέρνηση θέλει να επιταχύνει τη γραφειοκρατία και όλες τις διαδικασίες που θα χρειαστούν» είπε από την πλευρά του ο Χουμπέρτους Χάιλ.

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να απασχολούνται απευθείας από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών εδάφους με βάση τις συλλογικές συμβάσεις. Αιτήματα του κλάδου για μίσθωση μέσω άλλων εταιρειών δεν θα ικανοποιηθούν. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν ανθρώπινες συνθήκες διαμονής και να μη ζουν σαν τους ανθρώπους των… σπηλαίων. «Η γερμανική κυβέρνηση δεν πρόκειται να επιτρέψει κανένα κοινωνικό ντάμπινγκ» ξεκαθάρισε ο υπουργός Εργασίας.