Ιδιαίτερα δυναμικό ξεκίνημα καταγράφει το νέο κατάστημα της Κωτσόβολος στην Κομοτηνή, που ξεκίνησε την λειτουργία του στις 3 Απριλίου, μετά από μετεγκατάσταση σε μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο χώρο, που εκτείνεται σε 1.300 τ.μ. και δύο ορόφους, με την επισκεψιμότητα και το ενδιαφέρον του κοινού να κινούνται σε υψηλά επίπεδα από τις πρώτες κιόλας ημέρες λειτουργίας.

Η αυξημένη προσέλευση, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή στις ενέργειες εγκαινίων, επιβεβαιώνει ότι η τοπική αγορά ανταποκρίνεται ενεργά σε σύγχρονες retail προτάσεις που συνδυάζουν προϊόντα, υπηρεσίες και εμπειρία.

Η περιφέρεια στο επίκεντρο του σχεδιασμού του κλάδου

Η επένδυση στην Κομοτηνή αναδεικνύει τη δυναμική της περιφέρειας και ενισχύει την τάση για περαιτέρω ανάπτυξη εκτός μεγάλων αστικών κέντρων. Η φυσική παρουσία παραμένει κρίσιμος παράγοντας για την εξυπηρέτηση του καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες του ψηφιακού καναλιού.

Έμφαση στην εμπειρία και τις υπηρεσίες

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο, μεγαλύτερο κατάστημα σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας, με έμφαση όχι μόνο στην ποικιλία προϊόντων αλλά και στις υπηρεσίες που απλοποιούν την καθημερινότητα. Από την άμεση εξυπηρέτηση και τις ευέλικτες επιλογές παράδοσης, έως τις υπηρεσίες υποστήριξης και επισκευής, η εμπειρία διαμορφώνεται γύρω από τις πραγματικές ανάγκες του πελάτη.

Η εξέλιξη του Retail : φυσικό και ψηφιακό σε μία εμπειρία

Η λειτουργία του καταστήματος αποτυπώνει μια ευρύτερη κατεύθυνση για τον κλάδο, όπου το φυσικό δίκτυο και το ψηφιακό περιβάλλον λειτουργούν συμπληρωματικά. Η ταχύτητα, η ευκολία και η συνολική εμπειρία αναδεικνύονται σε βασικά στοιχεία διαφοροποίησης.

Σταθερή επένδυση με μακροπρόθεσμο ορίζοντα

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κωτσόβολος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στο δίκτυό της σε όλη την Ελλάδα, ενισχύοντας την παρουσία της σε τοπικές κοινωνίες και διαμορφώνοντας σύγχρονους χώρους που φέρνουν την τεχνολογία πιο κοντά στους ανθρώπους, εκεί όπου τη χρειάζονται, στην καθημερινότητά τους.