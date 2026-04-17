Σε αρνητικό έδαφος έχει περάσει η χρηματιστηριακή αγορά, μετά από μία ήπια αρχική ανοδική κίνηση, με τις τιμές των μετοχών να καταγράφουν μικρή υποχώρηση.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.270,02 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,22%.

Αρχικά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.285,74 μονάδες (+0,47%) και κατώτερη τιμή στις 2.262,24 μονάδες (-0,56%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 58,68 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,17%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,30%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (+1,57%), της Viohalco (+1,54%), της Elvalahlcor (+1,00%) και της Alpha Bank (+0,97%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΔΕΗ (-2,04%), της Σαράντης (-1,67%), της ΕΥΔΑΠ (-1,07%) και της Coca Cola HBC (-0,98%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank, διακινώντας 1.505.125 και 1.346.529 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 7,59 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 5,92 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 54 μετοχές, 45 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Ξυλεμπορία(π) (+19,20%) και Vidavo (+4,00%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Αττικές Εκδόσεις (-3,69%) και CNL Capital(-3,60%).