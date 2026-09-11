Το αυγό θεωρείται ένα από τα πιο εύθραυστα αντικείμενα στον πλανήτη, όμως στην πραγματικότητα, υπό τις σωστές συνθήκες, μπορεί να αντέξει και να… σηκώσει τεράστιο βάρος. Αυτό οφείλεται στο σχήμα του.

Το κέλυφος του αυγού, παρά το γεγονός ότι είναι πολύ λεπτό και εύθραυστο στα πλάγια, έχει σχήμα θόλου (αψίδας). Στη μηχανική, η αψίδα είναι μια από τις πιο ισχυρές δομές, καθώς κατανέμει την πίεση ομοιόμορφα. Όταν η πίεση ασκείται ακριβώς στον κάθετο άξονα (στην κορυφή και στη βάση του αυγού), ένα και μόνο αυγό κότας μπορεί να αντέξει εκπληκτικό βάρος, το οποίο συχνά κυμαίνεται μεταξύ 25 και 50 κιλών πριν σπάσει.

Το πείραμα του ενός τόνου

Όπως θα δείτε και στο παρακάτω βίντεο, ένας χρήστης του διαδικτύου τέσταρε αυτή τη θεωρία στην πράξη. Τοποθετώντας μια σειρά από αυγά σε επίπεδη επιφάνεια, φρόντισε να στέκονται απολύτως κάθετα. Στη συνέχεια, άρχισε να προσθέτει σταδιακά βάρος, φροντίζοντας όμως να ακουμπάει τις κορυφές όλων των αυγών ταυτόχρονα.

Τελικά, φτάνει στα 1.110 κιλά, προτού τελικά τοποθετήσει επίτηδες ένα βάρος σε λάθος θέση και τα αυγά σπάσουν.

Το βίντεο από το πείραμα: