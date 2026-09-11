Ένα εντυπωσιακό θέαμα αντικρίζουν κάτοικοι και επισκέπτες στο λιμάνι της Ζακύνθου, όπου βρίσκεται αγκυροβολημένο το υπερπολυτελές ιδιωτικό σκάφος «Triumph».

Πρόκειται για ένα megayacht μήκους 65 μέτρων και αξίας που ξεπερνά τα 80 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο επιβεβαιώνει την ισχυρή ελκυστικότητα των ελληνικών νησιών στον διεθνή χάρτη του θαλάσσιου τουρισμού.

Με αφορμή την παρουσία του πολυτελούς σκάφους στο Ιόνιο, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών & Επαγγελματικών Θαλαμηγών (Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.), Cpt. Γιώργος Βάλλης, προέβη σε δήλωση, υπογραμμίζοντας τη δυναμική του κλάδου και τα οφέλη για τις τοπικές οικονομίες.

Αναλυτικά η δήλωση του Προέδρου της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.

«Η παρουσία του ιδιωτικού σκάφους Triumph, μήκους περίπου 65 μέτρων και αξίας που ξεπερνά τα 80 εκατομμύρια ευρώ, στο λιμάνι της Ζακύνθου αποτελεί μια ακόμη εντυπωσιακή εικόνα που αποτυπώνει τη δυναμική του ελληνικού yachting.

Ένα τέτοιο υπερπολυτελές yacht, με τη συγκεκριμένη παρουσία και μέγεθος, δεν περνά απαρατήρητο και αναδεικνύει τη δυναμική που έχει το Ιόνιο ως προορισμός για τον διεθνή θαλάσσιο τουρισμό.

Οι κροίσοι του πλανήτη επιλέγουν ολοένα και περισσότερο τις ελληνικές θάλασσες για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, γιατί εδώ συνδυάζονται μοναδικά το φυσικό τοπίο, τα καταγάλανα νερά, τα νησιά, η γαστρονομία και η ελληνική φιλοξενία.

Η παρουσία σκαφών αυτού του μεγέθους και αυτής της οικονομικής επιφάνειας δεν είναι μόνο μια εντυπωσιακή εικόνα. Είναι ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και στο ελληνικό yachting και ταυτόχρονα μια σημαντική ευκαιρία για την τοπική οικονομία.

Το Ιόνιο μπορεί και πρέπει να πρωταγωνιστήσει ακόμη περισσότερο στον παγκόσμιο χάρτη του luxury yachting. Η Ελλάδα έχει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για να γίνει ο κορυφαίος καλοκαιρινός προορισμός των μεγάλων yachts και των επισκεπτών υψηλού εισοδήματος.

Το “Triumph” στη Ζάκυνθο είναι μία ακόμη εικόνα που δείχνει ξεκάθαρα γιατί οι άνθρωποι του παγκόσμιου πλούτου επιλέγουν την Ελλάδα.»