Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές σε άνδρα στη Μαγνησία που βίασε 9χρονο κορίτσι.

Αποτροπιασμό προκάλεσε η καταγγελία των γονιών της ανήλικης, οι οποίοι περιγράφουν πως ο 41χρονος θείος της, την κακοποίησε σεξουαλικά.

Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, ο πατέρας και η μητέρα της 9χρονης έπρεπε να μεταβούν στον Βόλο από περιοχή της ηπειρωτικής Μαγνησίας για μια επείγουσα ανάγκη και είχαν ζητήσει από τον συλληφθέντα να προσέχει το παιδί τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41χρονος πρόσεχε την ανήλικη σπίτι του. Όταν οι γονείς επέστρεψαν, η 9χρονη τους μίλησε για το σοκαριστικό περιστατικό.

Ο πατέρας υπέβαλε καταγγελία στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, ενώ στη συνέχεια το παιδί οδηγήθηκε στο τοπικό κέντρο υγείας και αργότερα στο Νοσοκομείο του Βόλου προκειμένου να εξεταστεί, αλλά και να στηριχθεί ψυχολογικά από παιδοψυχολόγο.

Το μεσημέρι της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στα Δικαστήρια Βόλου και αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως δεν ακούμπησε καν την ανιψιά του. Αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελέα υπηρεσίας και τον Ανακριτή ζητώντας να λάβει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του.

Πηγή: Magnesia News