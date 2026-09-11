Συναγερμός σήμανε στις πυροσβεστικές αρχές το μεσημέρι της Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου, έπειτα από την εκδήλωση πυρκαγιάς σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένι της Εύβοιας. Η έγκαιρη και μαζική κινητοποίηση των δυνάμεων είχε ως αποτέλεσμα να περιοριστεί γρήγορα ο κίνδυνος.

Η επίσημη ενημέρωση για την τρέχουσα εικόνα του μετώπου αναφέρει: «Χωρίς ενεργό μέτωπο και οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένι στο Αλιβέρι Ευβοίας, σήμερα 11 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 14:00».

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς στήθηκε άμεσα μια συντονισμένη επιχείρηση, προκειμένου να ελεγχθεί το μέτωπο πριν λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις.

Πιο αναλυτικά, την κατάσβεση συνδράμουν 34 πυροσβέστες, επανδρώνοντας συνολικά 12 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος, καθοριστική ήταν η συμβολή έξι αεροσκαφών και δύο ελικοπτέρων, τα οποία πραγματοποίησαν ρίψεις νερού.

Κατά τα πρώτα στάδια της πυρκαγιάς και προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τέθηκε σε εφαρμογή. Μέσω του 112, εστάλη άμεσα προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, ζητώντας τους να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.