Διαμαρτυρία φιλόζωων στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο κατά του εγκλεισμού των δελφινιών

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Επιμέλεια: Σωτήρης Σκουλούδης

Διαμαρτυρία πραγματοποιούν το πρωί του Σαββάτου φιλόζωοι έξω από το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, στο πλαίσιο της παγκόσμιας πρωτοβουλίας οργανώσεων «Empty the Tanks», που αφορά στο αίτημα της μη αιχμαλωσίας δελφινιών σε ζωολογικούς κήπους και της απελευθέρωσής τους στο φυσικό τους περιβάλλον.

Μάλιστα, οι φιλόζωοι είχαν και έναν σύντομο διάλογο με τον ιδιοκτήτη του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου Jean-Jacques Lesuer, τον οποίο συνάντησαν στην είσοδο.

Τι δηλώνουν ακτιβιστές στον φακό του zougla.gr:

Τι δηλώνει ο ιδιοκτήτης του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου Jean-Jacques Lesuer:

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση των οργανώσεων:

To Empty the Tanks είναι μια παγκόσμια προσπάθεια οργανώσεων και πολιτών, για την ενημέρωση του κοινού κατά της αιχμαλωσίας των κητωδών. Εκατοντάδες δελφίνια πεθαίνουν στις πισίνες των δελφιναρίων κάθε χρόνο σε όλον τον κόσμο. Τα δελφίνια, ακόμα και αν έχουν γεννηθεί σε αιχμαλωσία, υποφέρουν κλεισμένα στις δεξαμενές, καθώς από την φύση τους στην ανοιχτή θάλασσα διανύουν δεκάδες έως εκατοντάδες μίλια κάθε μέρα, ενώ καταδύονται σε βάθος έως και 300 μέτρα. Σκεφτείτε, πως είναι δυνατόν, ένα ζώο 2,5 μέτρων, να έχει ευζωία σε μια πισίνα;

Οι πισίνες παρέχουν στα δελφίνια το 0,0001% της ποσότητας του νερού που χρειάζονται για να ζήσουν στους ωκεανούς. Τα δελφίνια είναι κοινωνικά, επικοινωνούν με τα ονόματά τους, επιλέγουν τους συντρόφους τους και ζουν σε ομάδες στις οποίες οι μεγαλύτεροι εκπαιδεύουν τους μικρότερους. Όλα αυτά δεν μπορούν να τα κάνουν μέσα σε ένα θαλάσσιο πάρκο.

Από το 2010 έχουν πεθάνει 6 δελφίνια μόνο στο Αττικό πάρκο, κάποια άρρωστα, κάποια μωρά καθώς οι μάνες δεν ήξεραν πως να τα θηλάσουν.

Η βιομηχανία της αιχμαλωσίας

Λόγω της μεγάλης θνησιμότητάς τους, στο Taiji της Ιαπωνίας ανθεί η βιομηχανία απαγωγής δελφινιών από την ελευθερία, η οποία αποφέρει έσοδα εκατομμυρίων δολαρίων. Κάθε χρόνο αιχμαλωτίζονται περίπου 300 δελφίνια και κάθε δελφίνι πωλείται περισσότερο από 200.000 δολάρια.

Οι παράνομες παραστάσεις του Αττικού πάρκου

Στο δελφινάριο του Αττικού πάρκου διεξάγονται 2-3 παραστάσεις την ημέρα, παρότι σύμφωνα με τον νόμο 4039/2012 (άρθρο 12) οι παραστάσεις τσίρκου έχουν απαγορευτεί, και συνεχίζονται παρότι έχει επιβληθεί πρόστιμο 44.350Ευρώ, ενώ εκκρεμεί σχετικό ποινικό δικαστήριο. Ο νόμος και οι αποφάσεις του υπ. περιβάλλοντος: Καμία επιστημονική μελέτη μέχρι σήμερα, δεν έχει αποδείξει τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του θεάματος δελφινιών να κάνουν τούμπες, παρά τις προσπάθειες του ιδιοκτήτη του «πάρκου» να μας πείσει για το αντίθετο.

Η αιχμαλωσία δεν είναι μία φυσιολογική κατάσταση και πηγαίνοντας τα παιδιά μας να δουν αιχμάλωτα ζώα, τους μαθαίνουμε ότι το να είναι κάποιος αιχμάλωτος και υποτακτικός στον αφέντη του είναι σωστό. Αν γεννιόμασταν εμείς αιχμάλωτοι και μας εξανάγκαζαν λόγω πείνας να κάνουμε ακροβατικά και καταναγκαστικά έργα, θα ήταν φυσιολογικό;

Η θέση του υπουργείου παιδείας

Σύμφωνα με οδηγία του Υπουργείου Παιδείας «συνιστάται, κατά τον προγραμματισμό των επισκέψεων, η αποφυγή χώρων στους οποίους βρίσκονται ζώα σε αιχμαλωσία, με σκοπό την εμπορική τους εκμετάλλευση, καθώς αυτό δε συνάδει με τις γενικές αρχές της εκπαίδευσης».

Η προσπάθειά μας

Όλοι μαζί, πολίτες και οργανώσεις, ζητάμε να εισακουστεί από τα αρμόδια υπουργεία το χρόνιο αίτημα περιβαλλοντικών και φιλοζωικών οργανώσεων για την θεσμοθέτηση της απαγόρευσης της αιχμαλωσίας των δελφινιών στην Ελλάδα και το κλείσιμο των δελφιναρίων, ακολουθώντας το παράδειγμα πολλών χωρών, όπως η Κροατία, η Ουγγαρία, η Σλοβενία, η Ελβετία, η Φιλανδία, η Ινδία, το Λουξεμβούργο, η Νορβηγία, η Νικαράγουα και η Αγγλία. Tην προσπάθειά μας στηρίζουν πολλοί Έλληνες καλλιτέχνες, που ένωσαν τις φωνές τους και στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα με το τηλεοπτικό σποτ «Ελευθέρωσε τον φίλο σου».

ΜΗ ΜΑΘΑΙΝΕΤΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΟΤΙ Η ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΜΗΝ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΤΕ Η ΜΟΝΗ ΤΟΥΣ ΕΛΠΙΔΑ

 Sea Shepherd Ελλάδας  Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος  Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία  Direct Action Everywhere Athens  The Dolphin's Voice  My Dolphin Club  Free your friend – Ελευθέρωσε τον φίλο σου  Ethos & Empathy